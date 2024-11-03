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«Мы уже подходим к точке невозврата». Политологи всё чаще говорят о новой системе безопасности

03 ноября 2024 20:17
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Мир в Украине обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить». 

Надежда Сасс, ведущая:
Одна из тем и вопросов, которые поднимались на конференции, был вопрос, как минимизировать риски безопасности в условиях усиливающейся трансформации международного порядка. Как бы вы на него ответили?

«Мы уже подходим к точке невозврата». Политологи всё чаще говорят о новой системе безопасности-2

Ильяс Гусейнов, заведующий сектором политического анализа внутренней политики Центра социальных исследований (Азербайджан): 
Конечно, мы уже подходим к точке невозврата, и надо думать о новой системе безопасности. Какие концепции идеологические, нормативно-правовые акты должны быть в приоритете. Именно целью второй Минской конференции служит вырабатывание новой хартии о безопасности большого географического пространства. И аналитики разных мозговых центров тоже должны внести свою лепту, свои инициативы для разработки новой системы безопасности. Потому что сейчас миропорядок в раздробленном состоянии. 

И этот кубик Рубика – простой поначалу, если взглянуть – показывает, что мир в раздробленном состоянии. И надо собрать все цвета, надо создать благоприятную атмосферу для диалога, учитывая национальные интересы и суверенитет, независимость разных стран, и создавать площадки для торгово-экономических связей, для налаживания политического диалога. И в том числе, конечно, в приоритете создание новой системы безопасности. 

Я думаю, что результаты таких конференций, обмен мнениями, нахождение единомышленников для укрепления системы безопасности приведут к конечному результату. И мы будем этому только рады.

# Международная политика

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