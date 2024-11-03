Пришло ли время миротворцев? Эксперты дали оценку ситуации в Украине

Мир в Украине обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, ведущая:

Как вы считаете, пришло ли уже время миротворцев или новый мир еще куется в горниле войны?

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор:

На мой взгляд, еще время миротворцев не пришло. Еще решаются вопросы будущего мира силами войны. То есть теми инструментами, которые используются на поле боя. Но время миротворцев потихонечку приближается.

Ильяс Гусейнов, заведующий сектором политического анализа внутренней политики Центра социальных исследований (Азербайджан):

Конечно, есть силы, которые хотят войны, хотят продавать оружие, есть конъюнктура оружейного бизнеса и так далее. И поэтому сейчас все вопросы, все разногласия решаются на поле боя, к сожалению. Но я тоже уверен, что будет очень устойчивая система безопасности на Евразийском континенте. И об этом уже думают политтехнологи, политические стратеги. И результаты этой большой конференции по безопасности в городе Минске говорят об этом.