Без шанса на проникновение! Какая обстановка на белорусско-украинской границе?

В фокусе – украинский конфликт. Туда поставляют тонны вооружений, постоянно повышая градус напряжения. А потому мы держим южные рубежи на особом контроле. Сейчас ситуация стабильно напряженная. Но провокации не исключены. Граница Беларуси с Украиной – это больше тысячи километров. Есть и вовсе особые участки, где граница идет прямо в зоне отчуждения. О ситуации на южных и западных рубежах – репортаж нашего спецкора Глеба Прокофьева.

Глушковичи – агрогородок в Гомельской области. До украинской границы буквально рукой подать, всего полтора километра. Этот населенный пункт находится, можно сказать, в приграничном аппендиксе: Украина с трех сторон. Но местных такое географическое положение нисколько не пугает. Наталья Коваль собирает лесные дары у самых рубежей. Выстрелов и взрывов там уже давно не слышно. А еще белоруска с украинским акцентом помогает пограничникам. Но как? Нам так и не призналась.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Пограничники достойно защищают рубежи нашей страны? Наталья Коваль, жительница Глушковичей:

Да. Достойно, без проблем. Глеб Прокофьев:

Вы как местные жители как-то помогаете? Наталья Коваль:

Конечно. Все местные жители помогают. Глеб Прокофьев:

А как помогаете? Наталья Коваль:

По-всякому бывает. Но если вдруг оперативная обстановка изменится, на сей случай механизм отработан. По ветру нос держит здешнее народное ополчение. В местном отряде Сергей Шкудун и еще сотня его односельчан. Считает, что надо быть готовым к любому развитию событий. Хотя не верит, что милитари-обстановка ухудшится.

Сергей Шкудун, житель Глушковичей:

Более-менее стабильно. Еще в 2022-2023-м у нас часто были слышны взрывы, выстрелы с украинской стороны, они тренировались. Сейчас уже ничего не происходит. А Марию Ветис с Украиной объединяют кровные связи. Там, где ведутся военные действия, живут ее родственники. Общение сейчас только через соцсети и уже очень редко.

Мария Ветис, жительница Глушковичей:

У нас там живут и родственники. В Житомирской области, недалеко, 30 километров отсюда. Живет двоюродный брат с семьей. Они приезжали в гости к нам, мы к ним. Общались. А сейчас такого общения нет. Тем не менее мы здесь ничего не боимся. У нас своя застава. Погранзастава «Глушкевичи» охраняет участок госграницы протяженностью около 50 километров. Сейчас – в усиленном режиме. Пограничники оценивают обстановку как напряженную, но стабильную и прогнозируемую. За последние несколько месяцев провокации со стороны украинских коллег на границе снизились до минимума.