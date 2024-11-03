Без шанса на проникновение! Какая обстановка на белорусско-украинской границе?
В фокусе – украинский конфликт. Туда поставляют тонны вооружений, постоянно повышая градус напряжения. А потому мы держим южные рубежи на особом контроле. Сейчас ситуация стабильно напряженная. Но провокации не исключены. Граница Беларуси с Украиной – это больше тысячи километров. Есть и вовсе особые участки, где граница идет прямо в зоне отчуждения.
О ситуации на южных и западных рубежах – репортаж нашего спецкора Глеба Прокофьева.
Глушковичи – агрогородок в Гомельской области. До украинской границы буквально рукой подать, всего полтора километра. Этот населенный пункт находится, можно сказать, в приграничном аппендиксе: Украина с трех сторон. Но местных такое географическое положение нисколько не пугает. Наталья Коваль собирает лесные дары у самых рубежей. Выстрелов и взрывов там уже давно не слышно. А еще белоруска с украинским акцентом помогает пограничникам. Но как? Нам так и не призналась.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Пограничники достойно защищают рубежи нашей страны?
Наталья Коваль, жительница Глушковичей:
Да. Достойно, без проблем.
Глеб Прокофьев:
Вы как местные жители как-то помогаете?
Наталья Коваль:
Конечно. Все местные жители помогают.
Глеб Прокофьев:
А как помогаете?
Наталья Коваль:
По-всякому бывает.
Но если вдруг оперативная обстановка изменится, на сей случай механизм отработан. По ветру нос держит здешнее народное ополчение. В местном отряде Сергей Шкудун и еще сотня его односельчан. Считает, что надо быть готовым к любому развитию событий. Хотя не верит, что милитари-обстановка ухудшится.
Сергей Шкудун, житель Глушковичей:
Более-менее стабильно. Еще в 2022-2023-м у нас часто были слышны взрывы, выстрелы с украинской стороны, они тренировались. Сейчас уже ничего не происходит.
А Марию Ветис с Украиной объединяют кровные связи. Там, где ведутся военные действия, живут ее родственники. Общение сейчас только через соцсети и уже очень редко.
Мария Ветис, жительница Глушковичей:
У нас там живут и родственники. В Житомирской области, недалеко, 30 километров отсюда. Живет двоюродный брат с семьей. Они приезжали в гости к нам, мы к ним. Общались. А сейчас такого общения нет. Тем не менее мы здесь ничего не боимся. У нас своя застава.
Погранзастава «Глушкевичи» охраняет участок госграницы протяженностью около 50 километров. Сейчас – в усиленном режиме. Пограничники оценивают обстановку как напряженную, но стабильную и прогнозируемую. За последние несколько месяцев провокации со стороны украинских коллег на границе снизились до минимума.
Алексей Хомич, заместитель начальника пограничной заставы «Глушкевичи»:
Они осуществляют разведку, как мы, так и они, на ежедневной основе. Также были факты применения на нашем охраняемом участке беспилотных летательных аппаратов с целью проведения разведки, наблюдения за нашими нарядами, также их передвижениями.
В сторону украинской границы смотрят не только глаза пограничников, но и ворона. И это не птица, а система охраны. Комплекс оборудован камерами видеонаблюдения высокого разрешения. Дежурный погранзаставы в любую погоду и время суток при поступлении сигнала мгновенно увидит цель. Без шансов остаться незамеченным.
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