День открытых дверей прошёл в Академии управления при Президенте Беларуси

Новости Беларуси. Академия управления при Президенте 25 февраля распахнула двери для будущих абитуриентов. Из разных уголков страны познакомиться с элитным вузом съехались сотни ребят. Те, кто не смог приехать, могли подключиться по видеосвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей в фойе встречали с национальным колоритом. Дальше диалог продолжили в самой большой аудитории. Но и там едва удалось разместить всех гостей. Затем знакомство с преподавателями. Можно было узнать все об образовательных программах, особенностях организации занятий и внеучебной деятельности, а также материально-технической базе. Как известно, в 2023 году появились новшества в порядке приема в Академию. К будущим студентам усиливаются требования. Для обучения в Академии людям со стажем нужно будет предоставить характеристики с места работы, учебы либо службы. Плюс рекомендацию от госорганов управления.

Валерия Касперович, учащаяся Лицея Белорусско-Российского университета имени Л.Е. Маневича:

Хочу поступать на «Государственное управление и право». Туда, как я знаю, надо сдавать обществоведение, английский. Я усердно готовлюсь к этим двум предметам. Хожу на репетиционное тестирование, ходила на централизованный экзамен, репетиционный. Сдала больше чем на 80 баллов. Это меня радует. Также работаю над аттестатом в 11 классе. Есть возможность закончить лицей с золотой медалью.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Мы со следующего учебного года вводим новые специальности – «Социальные коммуникации в сфере государственного управления» и «Информационно-аналитическая работа в органах государственного управления и организациях». Пока мы их вводим в тестовом режиме. Для студентов на дневном отделении эти специальности еще не появятся. Они будут у нас в рамках государственного заказа и, возможно, на заочном отделении нашего вуза.