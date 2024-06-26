Азарёнок: Президент много лет противостоит чудовищной силе – опираться он может только на мощь народа

Далее, авторская журналистика на СТВ. Эфир продолжат «Тайные пружины политики» Григория Азаренка.
Далее, авторская журналистика на СТВ. Эфир продолжат «Тайные пружины политики» Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, СТВ:
«Я теперь скупее стал в желаньях, жизнь моя, или ты приснилась мне». В 30 лет это написал Есенин. Вот и в тридцатилетие державы нашей, наверное, желание у белорусов одно – везде убийства, теракты. Вновь убивают и стреляют. Вновь плачут жены и матери. Вновь дети остаются сиротами. Господи, пронеси эту чашу мимо, помоги нашему Президенту.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Надеюсь, все понимают, что без специалистов из Вашингтона, Лондона, Брюсселя и прочей дряни по мелочи ни один теракт не возможен. Они стоят за всеми массовыми убийствами, точнее, на них они только и стоят.
Когда-то давно Кондолиза Райс, которую уже никто не помнит, приехала в Египет, который при Мубараке был их вотчиной, и заявила: мы кардинально меняем нашу политику, все, кто были нашими союзниками, становятся нашими врагами, и наоборот. А что это значит? Это значит, что умеренные светские режимы мы будем насильно менять на радикалов. Так и произошло. И потом появились всевозможные ИГИЛы. Но сначала приходят цветные революции. А они – порождение как вражьей силы, так и собственного головотяпства, безответственности и коррупции на местах. И только сильная власть может этому противостоять. У Александра Лукашенко – сильная власть. Вот пока без крови и живем.
Но надежда на лучший мир есть, пока есть люди. Одно из адских мест ныне на земле – буферная зона имени Дуды рядом с нашей границей. Там – убивают, калечат, мучают. Но есть – и самое главное – поляки, которые помогают найти дыры в этом концлагере на минималках. Посмотрите.
Григорий Азаренок:
Но как же банально и дебильно пошло зло иногда бывает. Есть в беглом курятнике чалавек, который обещал беглым пашпарт. Они ж там все скоро без документов будут – часики тикают. Обещал, врал, обещал, врал, напропалую гранты жрал не в себя. А сегодня – я устал, я ухожу. Представляете? Заявил, что сыходзиць, бо не разделяет стратегическое видение? Ну да, ну да, беглая дрянь и стратегия – вещи несовместные даже больше, чем гений и злодейство. И вот так, даже не напечатав пашпарта, спрыгивает с убогого суденышка. Будьте вы прокляты, прохиндеи.
Но не все зло такое мелочно, подлое и свинско жалкое. Есть и великий инквизитор. У Блока было:
Но тот кто двигал, управляя марионетками всех стран,
Тот знал, что делал, напуская гуманистический туман.
Так вот, есть те, кто ведет мир к пропасти. И готовится к большой бойне. Неумолимо ее приближает. Наш Президент много лет противостоит этой чудовищной силе. Но опираться он может на великую энергию, яростное созидание, мощь нашего народа, на единство его. И на готовность нашу за Родину отдать все.
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