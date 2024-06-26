Азарёнок: Президент много лет противостоит чудовищной силе – опираться он может только на мощь народа

Григорий Азаренок, СТВ:

«Я теперь скупее стал в желаньях, жизнь моя, или ты приснилась мне». В 30 лет это написал Есенин. Вот и в тридцатилетие державы нашей, наверное, желание у белорусов одно – везде убийства, теракты. Вновь убивают и стреляют. Вновь плачут жены и матери. Вновь дети остаются сиротами. Господи, пронеси эту чашу мимо, помоги нашему Президенту.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Надеюсь, все понимают, что без специалистов из Вашингтона, Лондона, Брюсселя и прочей дряни по мелочи ни один теракт не возможен. Они стоят за всеми массовыми убийствами, точнее, на них они только и стоят.

Когда-то давно Кондолиза Райс, которую уже никто не помнит, приехала в Египет, который при Мубараке был их вотчиной, и заявила: мы кардинально меняем нашу политику, все, кто были нашими союзниками, становятся нашими врагами, и наоборот. А что это значит? Это значит, что умеренные светские режимы мы будем насильно менять на радикалов. Так и произошло. И потом появились всевозможные ИГИЛы. Но сначала приходят цветные революции. А они – порождение как вражьей силы, так и собственного головотяпства, безответственности и коррупции на местах. И только сильная власть может этому противостоять. У Александра Лукашенко – сильная власть. Вот пока без крови и живем.