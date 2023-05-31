«Выявлено несколько очагов борщевика». В Минске ведётся обработка опасных растений

Новости Беларуси. В Минске мониторят произрастание борщевика. В каждом районе ведется обработка растений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инвазивные виды еще актуальны для нашего города. Сейчас площадь произрастания вредителей – более 18 тысяч гектаров, и если с ними не бороться, последствия для природы могут быть плачевными. Среди зеленых захватчиков самое распространенное – борщевик Сосновского. Такое растение производит несколько десятков тысяч семян за сезон. Распространяются они с помощью воды и ветра.

Сергей Бубкин, заместитель директора Зеленстроя Центрального района:

На территории Центрального района у нас выявлено несколько очагов борщевика Сосновского, где-то чуть более гектара. Проведена его обработка и химическим, и механическим способами. Популяция немного сокращается, ведется активная борьба с ним.

В борьбе с этими растениями используют всевозможные методы, в том числе гербициды. К слову, семена борщевика сохраняются в почве до 10 лет.