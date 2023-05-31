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«Выявлено несколько очагов борщевика». В Минске ведётся обработка опасных растений

31 мая 2023 16:20
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Новости Беларуси. В Минске мониторят произрастание борщевика. В каждом районе ведется обработка растений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Выявлено несколько очагов борщевика». В Минске ведётся обработка опасных растений-1

Инвазивные виды еще актуальны для нашего города. Сейчас площадь произрастания вредителей – более 18 тысяч гектаров, и если с ними не бороться, последствия для природы могут быть плачевными. Среди зеленых захватчиков самое распространенное – борщевик Сосновского. Такое растение производит несколько десятков тысяч семян за сезон. Распространяются они с помощью воды и ветра.

«Выявлено несколько очагов борщевика». В Минске ведётся обработка опасных растений-4

Сергей Бубкин, заместитель директора Зеленстроя Центрального района:
На территории Центрального района у нас выявлено несколько очагов борщевика Сосновского, где-то чуть более гектара. Проведена его обработка и химическим, и механическим способами. Популяция немного сокращается, ведется активная борьба с ним.

В борьбе с этими растениями используют всевозможные методы, в том числе гербициды. К слову, семена борщевика сохраняются в почве до 10 лет.

# Растения и цветы # общество # Сергей Бубкин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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