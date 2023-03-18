Азарёнок – змагарам: «Возвращайтесь. Вы там в заложниках. Вы – расходный панский материал»

Шпионский скандал в Польше обретает карикатурные черты. Одной из белорусско-российских шпионок оказалась 18-летняя девушка, которая в 2020-м участвовала в попытке государственного переворота, выходила на незаконные марши, а потом уехала в Польшу, наслушавшись сказок о демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок о казусе и его последствиях.

Григорий Азаренок, СТВ:

А и правда, рыба ищет, где глубже, человек – где лучше, а змагар – где приключений на свою полуподпанскую дупу найдет. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Григорий Азаренок:

Мамочка мечтала о лучшей жизни для своей кровиночки. Котомочку собирала, платочек повязывала, ссобоечку в автобус нарезала. Доченька в Польшу поехала. В пресвятую панию, где и навоз как розы пахнет, а слаще панского сапога и нет ничего. Не то что здесь – все сермяжно, все несвободно, прямо грудину сжимает, прямо жить не хочется у гэтым рэжыме. И отчалила. За жизнью свободной, за образованием настоящим, за эмпатией и эмансипацией. И теперь где? В тюряге. Не здесь, не за змагарство. А там. Там, в самой настоящей польской тюряге. На подвале, на кичмане. Сидит и не рыпнется. И кто за тебя, девчоночка, заступиться? Твоя пресвятая Света? Федор Валентинович, то бишь Франок Винцукович, или, может, Прокопьев, Лебедько, Дынько, или Пал Палыч? Нет? Никто? Только белорусским пропагандистам твоя судьбинушка интересна, девочка маленькая?

Григорий Азаренок:

А когда Президент Беларуси 28 лет твердит, что нигде вы никому нафиг не нужны, вы хихикали? Вы верили в демократический мир, где востребованы специалисты и молодые студенты, где вы можете влиться в рыночек и распределение труда? А вот он говорил: только на Родине нужны белорусы. Вы хихикали. И что? А то, что вы грязь под ногтями пана. Вы подножный корм спецслужб. Поматросили и бросили в застенки? Ну так а кто виноват? Кто, я вас спрашиваю? Президент не предупреждал? Пропаганда не твердила? Все условия вам тут не создавали? Ну, кушайте, не обляпайтесь. И в этой связи вот какая мысля посетила меня. Степка Путило, сын алкаша. Никакой симпатии к тебе нет и в помине, не подумай. Но посмотри, как малышку загребли. А ты представляешь, что с тобою будет, малохольный? Ты ж однажды встретишь утро с дыркой в башке. Кто там тебя охраняет, местная дефензива? А ты ведь много знаешь. Нестрашно. Ты никогда не признаешься, а я знаю, что страшно. Так, может, лучше срок в Беларуси, чем легкие 9 грамм в Польше? Ну правда? Ведь так и закончится. Ты же сам знаешь, что так и будет. Пусть папка не пишет письма председателю БТ, пусть в комиссию побыстрее пишет. Не придется тратиться на похороны сына. Или вы думаете, польские спецслужбы как-то к вам, наркоманам, по-другому относятся? Поверьте, точно также.