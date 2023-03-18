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Коров в Беларуси будут доить роботы. Как наши учёные внедряют искусственный интеллект на фермы?

18 марта 2023 16:53
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Новости Беларуси. В Беларуси планируют перейти на цифровое доение коров. И это реальность ближайших лет. Сельхозпредприятиям собственная роботизированная система сейчас просто необходима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам процесс станет еще более эффективным. Плюс искусственный интеллект решит кадровый вопрос на фермах.

В рамках программы «Белсельхозмеханизация» в стране по цифровизации молочно-товарных комплексов реализован целый ряд уникальных проектов. В научно-практическом центре в Минске десятки собственных разработок. Среди них не только техника, но и корма для крупного рогатого скота, норок и ценных пород рыб.

Наш корреспондент Оксана Семашко погрузилась в инновации сельского хозяйства.

Коров в Беларуси будут доить роботы. Как наши учёные внедряют искусственный интеллект на фермы?-1

Оксана Семашко, корреспондент:
Порядка 70 % всей сельскохозяйственной техники в стране разрабатывают именно здесь. Сейчас задачи стоят самые амбициозные. Это, конечно, импортозамещение и выход на цифровое животноводство 4.0.

Коров в Беларуси будут доить роботы. Как наши учёные внедряют искусственный интеллект на фермы?-4

Роботизированным будущим загорелся 90-летний белорусский ученый Владимир Передня. В трудовой изобретателя одна отметка о месте работы – научно-практический центр по механизации. В лаборатории, где сейчас создают сельхозтехнику, о новациях он готов рассказывать часами. Самым прорывным проектом для Беларуси, уверен, станет его интегральный роботизированный аппарат для доения коров.

Коров в Беларуси будут доить роботы. Как наши учёные внедряют искусственный интеллект на фермы?-7

Владимир Передня, главный научный сотрудник лаборатории НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, доктор технических наук:
Мы поставили задачу сделать интеллектуальную роботизированную установку, которая позволяет получить высококачественное молоко с низкой стоимостью и длительным долголетием животных. Не 2,7, а хотя бы лет 7-8.

Коров в Беларуси будут доить роботы. Как наши учёные внедряют искусственный интеллект на фермы?-10

Владимир Иванович отмечает: с помощью электронной доярки в нашей стране удастся нарастить поставки молока. После того как железной рукой робота обзаведутся хозяйства, исключен будет и человеческий фактор. Заменять физический труд технологиями – профиль белорусского ученого. В свое время нашему земляку пожал руку Фидель Кастро. Кубинцы до сих пор используют изобретение белоруса, его разработка избавила от ручного измельчения сахарного тростника. Что до робота-дояра, изготавливать его будут на одном из предприятий Минска. Срок окупаемости – до 10 лет. Новые компьютерные системы для хозяйств выгодны и в разы будут дешевле зарубежных аналогов.

Коров в Беларуси будут доить роботы. Как наши учёные внедряют искусственный интеллект на фермы?-13

Евгений Жилич, заведующий лабораторией НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:
Эта разработка у нас началась в конце прошлого года. И испытания приемочные запланированы на начало 2025 года. То есть первый опытный образец мы уже в 2025 году увидим, и дальше он поступит в серию. Мы работаем совместно с институтом по животноводству, то есть они составляют нам технологические регламенты.

Коров в Беларуси будут доить роботы. Как наши учёные внедряют искусственный интеллект на фермы?-16

Завод-заготовитель готов закрыть потребности всех отечественных ферм и выйти с инновацией за пределы страны. Успешные примеры уже есть. За год выпустили более 8 тысяч транспондеров (эдаких фитнес-браслетов) также для коров. Ноу-хау автоматизировало процесс более чем на 30 фермах страны. Спрос на такую разработку есть и в России. Устройства способны прочесть состояние животного, определить его родословную, рацион, надои, заболевания и даже способ лечения. Оператор-зоотехник снимает данные с дисплея и в соответствии с ними составляет план работы. Так что за «цифровыми» коровами на «умных» фермах будущее.

Коров в Беларуси будут доить роботы. Как наши учёные внедряют искусственный интеллект на фермы?-19

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# Сельское хозяйство # общество # Оксана Семашко # Фидель Кастро # Евгений Жилич # Владимир Передня # Фотофакт

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