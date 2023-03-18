Коров в Беларуси будут доить роботы. Как наши учёные внедряют искусственный интеллект на фермы?

Новости Беларуси. В Беларуси планируют перейти на цифровое доение коров. И это реальность ближайших лет. Сельхозпредприятиям собственная роботизированная система сейчас просто необходима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам процесс станет еще более эффективным. Плюс искусственный интеллект решит кадровый вопрос на фермах. В рамках программы «Белсельхозмеханизация» в стране по цифровизации молочно-товарных комплексов реализован целый ряд уникальных проектов. В научно-практическом центре в Минске десятки собственных разработок. Среди них не только техника, но и корма для крупного рогатого скота, норок и ценных пород рыб. Наш корреспондент Оксана Семашко погрузилась в инновации сельского хозяйства.

Оксана Семашко, корреспондент:

Порядка 70 % всей сельскохозяйственной техники в стране разрабатывают именно здесь. Сейчас задачи стоят самые амбициозные. Это, конечно, импортозамещение и выход на цифровое животноводство 4.0.

Роботизированным будущим загорелся 90-летний белорусский ученый Владимир Передня. В трудовой изобретателя одна отметка о месте работы – научно-практический центр по механизации. В лаборатории, где сейчас создают сельхозтехнику, о новациях он готов рассказывать часами. Самым прорывным проектом для Беларуси, уверен, станет его интегральный роботизированный аппарат для доения коров.

Владимир Передня, главный научный сотрудник лаборатории НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, доктор технических наук:

Мы поставили задачу сделать интеллектуальную роботизированную установку, которая позволяет получить высококачественное молоко с низкой стоимостью и длительным долголетием животных. Не 2,7, а хотя бы лет 7-8.

Владимир Иванович отмечает: с помощью электронной доярки в нашей стране удастся нарастить поставки молока. После того как железной рукой робота обзаведутся хозяйства, исключен будет и человеческий фактор. Заменять физический труд технологиями – профиль белорусского ученого. В свое время нашему земляку пожал руку Фидель Кастро. Кубинцы до сих пор используют изобретение белоруса, его разработка избавила от ручного измельчения сахарного тростника. Что до робота-дояра, изготавливать его будут на одном из предприятий Минска. Срок окупаемости – до 10 лет. Новые компьютерные системы для хозяйств выгодны и в разы будут дешевле зарубежных аналогов.

Евгений Жилич, заведующий лабораторией НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Эта разработка у нас началась в конце прошлого года. И испытания приемочные запланированы на начало 2025 года. То есть первый опытный образец мы уже в 2025 году увидим, и дальше он поступит в серию. Мы работаем совместно с институтом по животноводству, то есть они составляют нам технологические регламенты.

Завод-заготовитель готов закрыть потребности всех отечественных ферм и выйти с инновацией за пределы страны. Успешные примеры уже есть. За год выпустили более 8 тысяч транспондеров (эдаких фитнес-браслетов) также для коров. Ноу-хау автоматизировало процесс более чем на 30 фермах страны. Спрос на такую разработку есть и в России. Устройства способны прочесть состояние животного, определить его родословную, рацион, надои, заболевания и даже способ лечения. Оператор-зоотехник снимает данные с дисплея и в соответствии с ними составляет план работы. Так что за «цифровыми» коровами на «умных» фермах будущее.