Травля в школе. Как новый белорусский проект будет бороться с буллингом?

Школьные годы чудесные, но, увы, не для всех. Подростковый бунт и агрессия. Согласно исследованию, в Беларуси каждый второй ребенок с 8-го по 11-й класс сталкивается с травлей со стороны сверстников.

Алла Музыченко, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, кандидат психологических наук, доцент:

Когда идет становление личности в подростничестве, есть большая потребность самоутверждения, происходит некий дисбаланс власти и, действительно, ситуации травли, которые неизбежно оказывают воздействие на дальнейшее психическое развитие, требуют помощи в восстановлении, как после психологической травмы.

Победить буллинг призван экспериментальный проект «Апробация модели создания дружественной и поддерживающей среды в учреждениях общего среднего образования», который реализуется при поддержке детского фонда ЮНИСЕФ.

Алла Музыченко:

Основу проекта составляет формирование психологической культуры, умение и навыки понимания и познания себя, другого человека. У нас есть студенты волонтеры, которые включаются в исследовательскую деятельность и помогают с позиции «равный обучает равного» взаимодействовать по тематике проекта, проводить классные мероприятия.

Дмитрий Шилин, старший координатор по защите детства ЮНИСЕФ в Беларуси:

Мы начинали с 26 школами из разных городов Беларуси, даже есть представители сел. На сегодня 30 школ – это примерно 20 тысяч школьников с 5-го по 11-й классы – охвачены этой моделью. Предоставляем школьникам навыки, и они активно этим пользуются, как противостоять травле, как распознать агрессию и в живом общении, и в онлайн-пространстве, что может быть в ряде случаев еще более опасным для ребенка. Вся программа рассчитана на пять лет. На стороне добра за мир и гармонию в классе сражаются не только учащиеся, но и их родители. Педагоги и волонтеры тоже рады помочь.

Галина Малюшина, учитель географии средней школы № 9 г. Минска:

Наша школа третий год участвует в проекте по созданию дружественной и поддерживающей среды в учреждениях общего среднего образования. Большую роль играет в заинтересованности учащихся в проектной деятельности непосредственно те мероприятия, которые проводят ЮНИСЕФ и Белорусский государственный педагогический университет.

Дмитрий Камай, ментор проекта:

У каждой школы, которая участвует в проекте, есть свой ментор. Это опытный психолог, который помогает в реализации этого проекта.

От роли каждого участника проекта зависит будущее молодежи. Какие ценности должны объединять подростков и чему они научат своих приемников? Все это волонтеры средней школы № 9 прописали в конституции своей альма-матер.

Михаил Карпик, учащийся 9 класса средней школы № 9 г. Минска:

16 марта у нас была принята конституция школы. Там перечислены основные ценности: справедливость, доброта, типичное человеческое отношение друг к другу, не стоять в стороне, если вы стали свидетелем буллинга, обращаться за помощью к одноклассникам и учителям.

Павел Карпик, учащийся 9 класса средней школы № 9 г. Минска:

Проводим классные часы, чаепития, мы общаемся с детьми, с преподавателями, рассказываем им о том, что такое буллинг.

И если конституция определяет законы школьной жизни, в целом свод законов «Правила нашего класса» является важным элементом в создании дружественной атмосферы в каждом коллективе.

Виктория Блаже, учащаяся 7 класса средней школы № 9 г. Минска:

Некоторые правила из нашего класса – это поддерживать друг друга, защищать в трудные минуты и помогать, когда это нудно.