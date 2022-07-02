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Байкер-шоу, квест и город мастеров. В Орше продолжают праздновать 955-летие города

02 июля 2022 17:36
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Новости Беларуси. Поздравления принимает Орша. Крупному промышленному и железнодорожному центру, а еще культурной столице Беларуси 955 лет. В праздничную атмосферу город погрузился накануне. Насыщенной программой организаторы продолжают удивлять жителей и гостей города-юбиляра и сегодня, 2 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байкер-шоу, квест и город мастеров. В Орше продолжают праздновать 955-летие города-1

В Год исторической памяти и накануне Дня Независимости 20-й школе райцентра присвоили имя Героя России Ивана Флерова. На стене учреждения установили и мемориальную доску уроженца Липецкой области.

Байкер-шоу, квест и город мастеров. В Орше продолжают праздновать 955-летие города-4

С Оршей Флерова связывает знаковое событие 1941 года. Именно под его командованием в боевых условиях были сделаны первые выстрелы легендарной «Катюши» по вражеским войскам. Сегодня наследники победителей чтят легендарное прошлое капитана. Его именем названа пионерская дружина, а школа имеет прописку по улице Флерова.

Байкер-шоу, квест и город мастеров. В Орше продолжают праздновать 955-летие города-7

Елена Шишакова, директор средней школы № 20 Орши:
Ту Победу, которая была одержана в годы Великой Отечественной войны, сейчас, в мирное время, поддерживают и учащиеся нашей школы. Прежде всего своими успехами в учебе, в различных мероприятиях, конкурсах, спортивных, творческих. И своими победами мы тоже куем копилку, значимую для нашего города.

Байкер-шоу, квест и город мастеров. В Орше продолжают праздновать 955-летие города-10

Полина Хомайко, глава Гагаринского района Смоленской области (Россия):
Мы братские народы, и у нас много общих страниц в истории. И трагические события, Великая Отечественная война. И сегодня мы понимаем как никогда, что необходимо огромное количество времени уделять воспитанию наших детей, как в России, так в Республике Беларусь, потому что дети – наше будущее.

Байкер-шоу, квест и город мастеров. В Орше продолжают праздновать 955-летие города-13

Главные праздничные мероприятия развернулись на территории спортивного комплекса «Олимпиец». Город мастеров и ремесленников, дегустация продукции, флешмобы, байкер-шоу. Особый интерес у горожан и гостей города вызвал спортивно-исторический квест «Орша – город, где помнят историю».

# Праздничные даты # общество # Елена Шишакова # Полина Хомайко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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