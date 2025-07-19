В Минской области открылись школьные ярмарки

Пока абитуриенты ждут результатов о поступлении, школьники готовятся примерить новые образы к 1 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минской области стартовали специализированные базары. Первыми череду ярмарок открыли в Борисове и Молодечно. Пока только в универмагах и детских магазинах. Ассортимент позволяет полностью подготовить ребенка к школе.

Татьяна Бычек внимательно рассматривает модельный ряд. Ее дочка Алина идет во второй класс. Задача на сегодня одеть малышку. Акцент на темно-синюю гамму. Юбки, пиджаки и жилеты. Школа определилась с дресс-кодом. Время составлять капсульный гардероб. Татьяна Бычек:

Мы только и рассматриваем синий вариант. Удобно, все-таки платье надел и пошел, не надо заморачиваться: блузки, рубашки, какие-то кофты. Ну и дети красивенько смотрятся в школе, когда они все в синем.

Старт школьным продажам объявлен в Борисове – и с самого утра в магазинах многолюдно. Подготовить ребенка к 1 сентября заранее решили многие.

Влада Родовская, корреспондент:

Главные цвета сезона – сдержанные оттенки: темно-синий, черный, но акцент сделан на стильный дизайн, удобство и, конечно же, комфорт. Ярмарки радуют не только своим широким ассортиментом, но и приятными ценами. На некоторые школьные товары предусмотрена скидка.

Жакеты оверсайз, строгие и с рюшами блузки, брюки палаццо и юбки-шорты. К учебному году белорусские производители значительно расширили линейку товаров. В каталоге школьной формы появилось более 250 новых моделей. На полках магазинов можно увидеть не только классику, но и свежие современные решения, которые гармонично сочетают в себе стиль и комфорт. Тон школьной моде задают отечественные производители. Анастасия Нарушевич, заместитель директора по экономике торгового предприятия:

Очень многие родители уделяют внимание качеству, комфорту и стилю своего ребенка. На сегодня мы можем предложить более 30 моделей делового стиля одежды для мальчика, более 25 моделей – для девочки. В полном ассортименте представлено школьное платье, юбки, сарафаны, блузки, для мальчика брюки, сорочка.