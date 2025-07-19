Видимость нулевая, каждый шаг на ощупь. Журналисты и блогеры познакомились с профессией спасателя

Что чувствует человек, когда на его плечах ответственность за чью-то жизнь? Представители медиасообщества Беларуси смогли испытать это на себе, познакомившись с профессией спасателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полигоне научно-исследовательского института МЧС собрались журналисты и блогеры из всей страны. Они прошли полный цикл спасательных испытаний: от взлета на вертолете Ми-26 до тушения условного пожара и спасения на воде.

Огонь, вода, страх и адреналин. Мгновение – и ты в самом эпицентре событий. Вчера журналист, сегодня спасатель. МЧС бросает вызов быть не просто свидетелем, а участником событий, где цена ошибки – чья-то жизнь.

Евгений Барановский, помощник министра – пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Самая главная цель этого мероприятия – объединить всех журналистов, блогеров, лидеров мнения, людей, которые сегодня активно формируют свои смыслы, доносят ценности до широкой аудитории. Рассказать им о том вкладе, который делает государство сегодня в обеспечении безопасности людей. 80 журналистов прошли путь от тушения пожара до взаимодействия с отрядом «ЗУБР». Впрочем, теория быстро уступила место практики. Мы прошли путь спасателя в условиях, максимально приближенных к реальным.

– И сколько сейчас на мне находится оборудование по весу?

– Без топора где-то плюс-минус, наверное, килограммов под 20.

Дымокамера, замкнутое пространство. Она наполнена густым искусственным дымом. Все так, как обычно бывает на пожаре. Видимость почти нулевая. Каждый шаг на ощупь. Напряжение нарастает. Каждое движение дается с трудом. Тем более активное дыхание расходует драгоценный кислород. И вот, неожиданная помеха и потеря равновесия. Этот момент лучше любых слов показывает, насколько непросто быть спасателем, даже в учебных условиях.

Мне, конечно, было тяжело. Я еще умудрился упасть. Можно почувствовать, как себя чувствуют сотрудники, бойцы МЧС каждый день.

Но испытания только начинаются. После замкнутого пространства мы тут же сталкиваемся с новой стихией – открытым огнем. Здесь важна не только смелость, но и знания. Не каждый пожар покоряется воде. Когда горят легковоспламеняющиеся жидкости, H2O только разнесет пламя. Поэтому в дело вступает пена. Словно белый покров, она отсекает кислород, укрощая разбушевавшийся огонь за считаные секунды. Подробнее в видеоматериале.