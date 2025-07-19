Сжигали дважды – и дважды поднимали из пепла! Трагическая история деревни Лисино

Сохранение исторической памяти крайне важно для белорусов. Это основа традиций и ценностей нашего народа. Поэтому мы не только оберегаем нашу историю, но и стараемся отыскать недостающие фрагменты. Свыше 3 миллионов убитых, около 400 тысяч угнанных в рабство, порядка 300 стертых с лица земли населенных пунктов. Список можно продолжать долго – масштабы трагических событий, произошедших на белорусской земле в годы Великой Отечественной, намного больше, чем предполагалось ранее. Об этом говорят результаты расследования дела о геноциде белорусского народа. Каждый день Генпрокуратура открывает новые ужасающие факты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О ранее неизвестных преступлениях нацистов – репортаж Алины Мычко.

Нацистская машина катком прошлась по белорусской земле, уничтожая все на своем пути. Под ее колесами погибло почти 13 тысяч населенных пунктов. Среди них – деревня Лисино Борисовского района. После неудачных боев с партизанами, разъяренные каратели обрушили гнев на мирных жителей. Летом 1942-го они согнали все население на окраину деревни и устроили жестокий допрос – рассчитывали получить информацию о подпольщиках. Но люди молчали. После издевательств немцы отобрали более двух десятков молодых мужчин. Их расстреляли на глазах родных и близких.

Лариса Пилипенок, заведующая филиалом ООЦ «Корсаковичи» ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»:

На месте расстрела, по свидетельству одной из местных жительниц, которая тогда была ребенком, кровь не впитывалась в землю. И ноги у детей, которые там гуляли, не понимая, собственно, что происходит, по щиколотку были в крови. Вот этому маленькому ребенку на тот момент очень-очень врезалось в память. В годы войны Лисино сжигали дважды – и дважды ее поднимали из пепла. Но возродить удалось далеко не все деревни. Расследование дела о геноциде белорусского народа на территории района продолжается. Изучены сотни архивных документов, допрошены более 200 свидетелей. И если ранее говорили о 136 уничтоженных фашистами населенных пунктах, сегодня эта цифра увеличилась до 173.