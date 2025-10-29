Вырастил белорусский картофель в дагестанских горах! Хизри Асадулаев рассказал об урожае

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Хизри Асадулаев, художник, скульптор, поэт, музыкант, общественный деятель:

Это действительно удивительный получился проект. И никто не ожидал, что настолько будет востребован в горах Дагестана. Пришло очень много людей, ни одного драника к концу дня не осталось. И более того, посчастливилось, что нашел в магазине в столице Дагестана, в Махачкале, сметану белорусскую. К этим драникам – как доктор прописал, как говорится.

Вообще, здорово. В то же время не ожидали, что урожай может быть такой богатый. Картофель был посажен на приусадебном участке агронома, который окончил в Москве Тимирязевскую академию. Он следил за всем этим и тоже переживал, что аномальная жара, все лето без дождей. Но при всем этом с 1 килограмма – 7 килограммов урожайность этого картофеля.

Наверное, все-таки вот воздух и почва сделали свое, так сказать. Я привез немного этой картошки и нашему Александру Григорьевичу Лукашенко, чтобы он мог попробовать на вкус, насколько разница по вкусу: выращенная здесь и выращенная в горах. Но те, которые попробовали и отварили немного, вкус отличается. Поэтому на следующий год или на будущее этот проект мы планируем расширить. Александр Григорьевич сказал, что поддержит еще в большем формате, чему мы весьма благодарны.