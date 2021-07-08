Азарёнок о хейтерах: «Им же Мотолько составляет тексты!»

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»: Вы тогда пошутили, что если Степа напишет: «Гриша, Гриша клеем дышит»?

Григорий Азаренок, СТВ:

Это было чуть позже, когда вышло про «глубинное государство». Они это попытались высмеять. У них удивительное сознание. Если он пишет им заготовку, мне приходит сто таких сообщений.

Марат Марков:

Одинаковых?

Григорий Азаренок:

Одинаковых абсолютно.

Марат Марков:

Они даже похейтить не могут по-своему?

Григорий Азаренок:

Да. Когда они троллили Международную федерацию хоккея, рекламные агентства западные и так далее, им же Мотолько составляет тексты, они же сами даже сообразить ничего не могут, на английский перевести.

Марат Марков:

Скажите честно, у кого-нибудь получилось размазать вас по-достоевски?

Григорий Азаренок:

Я когда еще делал ролики на YouTube, я попросил: «Что вы мне все одинаковые обзывательства? Давайте, у кого будет оригинальное, я вам подарю книгу. Объявляю конкурс». Ни одного еще не пришло.