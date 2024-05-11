Азарёнок: нет уже нейтралитета – либо ты за Лукашенко, либо за Бандеру, Гитлера и сжигание деревень

День Победы. Кто против нашей памяти? Какие главные смыслы прозвучали в речи Президента? Авторский взгляд на текущие события в рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Отгремели парады, салюты раскрасили мирное белорусское небо. Тысячи, тысячи, тысячи наших людей пришли к памятникам, к могилам, взяли фотографии предков и пронесли над собой. Это великое пасхальное действо. Рядом с нами сегодня те, кто бил врага тогда. Заслонов и Матросов, Батька Минай и Василий Корж – они в строю с нашими военными, пограничниками, внутренними войсками, бойцы СМЕРШ ловят диверсантов и шпионов с нашими чекистами. В одном строю, в одном окопе – все мы вместе. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Но будут они с нами только в том случае, если будем их помнить. Чтить. Тогда подсобят. Об этом сказал Президент. Лукашенко: мы приходим сюда, чтобы не повторилось страшное прошлое! И чтобы избавить нас от этой защиты, работает враг. Коварный. Гнилой. Подлый. Мерзкий.

Войны относятся к событиям, которые провоцируют социальную травму. Так считает польский социолог Петр Штомка. Он объясняет, что воспоминания о подобном важном событии прошлого бьет по самым основам культуры и воспринимается как то, что вообще не соответствует основным ценностям людей, их идентичности и так далее. Белорусские власти пытаются помирить идею войны и идентичность. Но делают это неверно. Вместо осмысления они просто раз за разом повторяют одно и то же, застряв в старой войне, перебирая как бисер ее мельчайшие детали. Значительная часть сюжетов по телевидению говорит не о коллективной травме войны, а о том, что борьба была отважной и героической. Григорий Азаренок:

Интересно, а эта дрянь может выйти и сказать то, что она сказала, евреям по поводу Холокоста? Вот так прийти и сказать – можешь, шлендра? Нет, не сможет. Она знает, что будет в следующую минуту. А то и будет, что ее не будет. На польского философа ссылается – иди, курва, и скажи вот это поляку, только про Варшавское восстание. Что, ссышь, слизь? А нам, значит можно? Так вот – нельзя. Будем за такое уничтожать.

– Если бы вам было дано задание построить маршрут гей-прайда в Минске, как бы он прошел?

– Сейчас мне приходит в голову, что я прошла бы по тем маршрутам, где мы ходили в 2020 году.

– От Комаровки к площади Победы?

– И к стеле! На стелу надеть радужный флаг.

Григорий Азаренок:

Вы поняли, что она сказала? Это не рядовая полоумная тетка. Это интеллектуальная элита мятежа, это те, кто обосновывает наше пребывание в европейской цивилизации. Они учили наших детей. Они формулировали все эти бредни про «постепенный отход от России». Она хочет на стелу повесить флаг извращенцев, гниломесов, педерастов. Это все равно, что сношаться на могиле. Это все равно, что гадить на алтаре. Это сатанизм. И он процветает. Зрители наши, слава Богу, давно забили болт на «Евровидение». Нас там нет. Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых. Но фрагментами, для понимания, можно. Посмотрите же, что нынче в трендах, какой культурный уровень. Простите, зрители, но это реальность.

Выйди и скажи: во имя предков я отрекаюсь от Европы! Отрекаюсь от тебя, сатана! От всех дел твоих, ангелов твоих, гордыни твоей бесовской, демократии твоей подлой, либерализма твоего грязного, не желаю видеть тебя, разрываю карту поляка, выбрасываю шенгенскую визу, плюю трижды на все то, что ты представляешь из себя, не хочу даже рядом стоять с тобой, помойка и смрадный бордель сифилический, отрекаюсь от всех, кто служит тебе, от предателей испокон веков, от рабов твоих и выблевываю их с земли своей. Тогда предки подсобят. И с путешествиями тоже.

Только не добили. Нацисты сохранились. Они не разошлись, как некоторые в 1991 году, как позорные крысы. Они отступили организованными рядами. И тупую, дряхлую, либеральную западную цивилизацию оплодотворили своим черным семенем. И вот уже танки с кельтскими крестами на славянской земле. И вот сегодня. Наверняка многие наши зрители на выходном, на расслабоне, хоть и не жарко. Но мир и покой. Это Батька дал. А вот Донецк.