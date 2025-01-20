5 тысяч экземпляров – первая партия книги про Лукашенко была продана за час!
Уникальное издание 20 января презентовал авторский коллектив документально-биографического очерка «Наш Президент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Книга о человеке-явлении в международной политической жизни, о человеке-эпохе, который сконцентрировал в себя коллективный дух и чаяния белорусского общества. Книга именно об этом. Уникальный путь человека и государства.
Работа над документально-биографическим очерком проделана колоссальная. Здесь фотографии и материалы встреч Президента с лидерами других государств, копии документов из архивов Администрации Президента, пресс-службы главы государства, агентства БЕЛТА, других средств массовой информации.
За идеологию книги отвечал замглавы Администрации Президента Владимир Перцов, а за филигранность слога – председатель Союза писателей Беларуси. Но сам тон передали люди, которые рядом с Первым. Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, государственный деятель и долгие годы соратник Президента Александр Радьков.
Над книгой работали три года. Колоссальный труд состоит из трех глав. А само издание рассчитано на разные возрасты. Яркий и современный дизайн – отпечатан фолиант в столичной типографии. Подробности.
Пока подарочное издание «Наш Президент» выпущено тиражом в 5 тысяч экземпляров. Слово «пока» здесь основное. Продажи стартовали сегодня, и за несколько часов в магазине «Светоч» все экземпляры были проданы.
Юлия Сайковская, заведующая магазином:
Первая партия книги была продана буквально за час, что доказывает, что есть спрос. Остальной тираж допечатывается в Доме печати. Мы ждем к концу недели. И, соответственно, ждем покупателей.
К счастью, появилась наконец такая книга, где мы можем посмотреть полную официальную биографию нашего лидера, все этапы его жизненного пути, вплоть до современного этапа, этапа очень важного, 30-летия института президентства.
Первый подарочный экземпляр издания получила Национальная библиотека. Очевидно, книга будет востребована читателями разных поколений. Пока неизвестна реакция главного героя издания, а вот среди участников презентации сегодня не раз прозвучало предложение о продолжении книги.