5 тысяч экземпляров – первая партия книги про Лукашенко была продана за час!

Уникальное издание 20 января презентовал авторский коллектив документально-биографического очерка «Наш Президент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Книга о человеке-явлении в международной политической жизни, о человеке-эпохе, который сконцентрировал в себя коллективный дух и чаяния белорусского общества. Книга именно об этом. Уникальный путь человека и государства.

Работа над документально-биографическим очерком проделана колоссальная. Здесь фотографии и материалы встреч Президента с лидерами других государств, копии документов из архивов Администрации Президента, пресс-службы главы государства, агентства БЕЛТА, других средств массовой информации.

За идеологию книги отвечал замглавы Администрации Президента Владимир Перцов, а за филигранность слога – председатель Союза писателей Беларуси. Но сам тон передали люди, которые рядом с Первым. Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, государственный деятель и долгие годы соратник Президента Александр Радьков.