В 2025 году средний размер пенсии составит 926 рублей – Минтруда и соцзащиты

1 февраля в стране повышаются пенсии. Соответствующий указ подписал Президент. Документ предусматривает перерасчет трудовых пенсий и их увеличение в среднем на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Беларуси, где социальная политика и поддержка пенсионеров в частности – в числе государственных приоритетов, это весьма серьезная статья расходов. Только в феврале на эти цели будет направлено примерно 2,2 млрд рублей. И в этой сумме без малого 200 млн – дополнительные расходы в связи с повышением пенсий. Всего же в 2025 году в Беларуси на выплату пенсий будет направлено 26 миллиардов рублей. И это на 3,3 миллиарда больше, чем в 2024-м.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Получателями трудовых пенсий являются 2,3 миллиона пенсионеров. У каждого увеличение будет свое в зависимости от продолжительности стажа и заработка до выхода на пенсию, а также выплачиваемых к пенсии надбавок, повышений и доплат.