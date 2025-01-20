В 2025 году средний размер пенсии составит 926 рублей – Минтруда и соцзащиты

1 февраля в стране повышаются пенсии. Соответствующий указ подписал Президент. Документ предусматривает перерасчет трудовых пенсий и их увеличение в среднем на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1 февраля в стране повышаются пенсии. Соответствующий указ подписал Президент. Документ предусматривает перерасчет трудовых пенсий и их увеличение в среднем на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для Беларуси, где социальная политика и поддержка пенсионеров в частности – в числе государственных приоритетов, это весьма серьезная статья расходов. Только в феврале на эти цели будет направлено примерно 2,2 млрд рублей. И в этой сумме без малого 200 млн – дополнительные расходы в связи с повышением пенсий.
Всего же в 2025 году в Беларуси на выплату пенсий будет направлено 26 миллиардов рублей. И это на 3,3 миллиарда больше, чем в 2024-м.
Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Получателями трудовых пенсий являются 2,3 миллиона пенсионеров. У каждого увеличение будет свое в зависимости от продолжительности стажа и заработка до выхода на пенсию, а также выплачиваемых к пенсии надбавок, повышений и доплат.
Впрочем, такие новости белорусы в почтенном возрасте получают регулярно. Только в минувшем году эти социальные выплаты увеличивались дважды. А рост пенсий за два года составил почти 50 %. Очевидно, что этот тренд будет продолжен. Как ранее сообщали в Минтруда и социальной защиты, в текущем году пенсии должны в среднем вырасти на 14 % и достигнуть отметки в 926 рублей.
В копилке социальных бонусов от государства с Нового года и еще одна важная новация. Теперь в стране нет ограничений по размерам пособий для граждан, которые после выхода на пенсию продолжили трудиться.
Иными словами, те белорусы, которые заслуженный отдых совмещают по своему желанию с посильным трудом, получат достойную финансовую поддержку. По данным профильного ведомства, в стране продолжают работать около 450 тысяч пенсионеров.