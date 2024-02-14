Были даже вагоны-церкви и дискотеки на колёсах. Над чем сейчас работают на Гомельском ВСЗ?

Новости Беларуси. Гомельский вагоностроительный завод осваивает рынок СНГ. На экспорт поставляет новые запчасти и выпускает спецтехнику для России и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У предприятия богатая история. За 150 лет там модернизировали более 200 видов железнодорожных составов, среди которых уникальные ретропоезда, вагоны-церкви и дискотеки на колесах. Над чем сейчас работают мастера? Узнавала Анна Корольчук.

Процесс уже давно поставлен на рельсы. В цехах гомельского завода ремонтируют около 35 вагонов в месяц. Мастера усиливают кузова, устанавливают стеклопакеты и новую электрику, меняют интерьер. Устаревшие купе становятся как гостиничные номера. А главное – срок службы составов продлевается еще на 15 лет. Кроме того, на предприятии разрабатывают спецтехнику для обслуживания самой железной дороги.

Работают по разным профилям – недавно освоили модернизацию снегоуборочных комплексов. К слову, подобные работы в Беларуси не выполняют больше нигде. Капремонт таких машин намного выгоднее, чем закупка новых. Завод может не только полностью удовлетворить потребности БелЖД, но и принимает заказы из-за рубежа.

Анна Корольчук, корреспондент:

Показатели экспорта предприятия растут. Только за последние 8 лет он увеличился втрое, достигнув 14 млн долларов. Среди основных зарубежных клиентов не только Российские железные дороги, но и такие компании, как «Росатом», «Роскосмос» и «Почта России».