Минздрав: вакцина «Спутник Лайт» поступила в Беларусь

Новости Беларуси. Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Беларусь. Об этом заявили в Минздраве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Беларусь. Об этом заявили в Минздраве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это четвертый препарат от коронавируса, произведенный в России. Его особенность в том, что нужен всего один укол, а не два, как в других случаях. «Спутник Лайт» рекомендован пациентам после перенесенной коронавирусной инфекции, однако в большей степени его предложат студенческой молодежи от 18 до 23 лет.
Как отмечают специалисты, по последним данным векторные вакцины имеют более пролонгированный эффект. По имеющейся договоренности с российскими партнерами, вскоре начнется производство этой вакцины на «Белмедпрепаратах». Не исключено, что в перспективе она будет поставляться на экспорт.