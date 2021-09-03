Минздрав: вакцина «Спутник Лайт» поступила в Беларусь

Это четвертый препарат от коронавируса, произведенный в России. Его особенность в том, что нужен всего один укол, а не два, как в других случаях. «Спутник Лайт» рекомендован пациентам после перенесенной коронавирусной инфекции, однако в большей степени его предложат студенческой молодежи от 18 до 23 лет.