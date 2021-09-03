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Минздрав: вакцина «Спутник Лайт» поступила в Беларусь

03 сентября 2021 10:56
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Новости Беларуси. Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Беларусь. Об этом заявили в Минздраве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минздрав: вакцина «Спутник Лайт» поступила в Беларусь-1

Это четвертый препарат от коронавируса, произведенный в России. Его особенность в том, что нужен всего один укол, а не два, как в других случаях. «Спутник Лайт» рекомендован пациентам после перенесенной коронавирусной инфекции, однако в большей степени его предложат студенческой молодежи от 18 до 23 лет. 

Минздрав: вакцина «Спутник Лайт» поступила в Беларусь-4

Как отмечают специалисты, по последним данным векторные вакцины имеют более пролонгированный эффект. По имеющейся договоренности с российскими партнерами, вскоре начнется производство этой вакцины на «Белмедпрепаратах». Не исключено, что в перспективе она будет поставляться на экспорт. 

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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