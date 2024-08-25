Дроны помогают в борьбе за урожай! Как обслуживают беспилотники?
Сельское хозяйство – дело тонкое, и никто не гонится за абсолютной урожайностью. Важно получить отдачу от каждого рубля, вложенного в АПК, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для этого к работе на земле привлекают высокие технологии. Те же дроны, искусственный интеллект, робототехника. Такие умные помощники уже работают в белорусских полях и на фермах.
На новой ферме Кировского района дойка запускается одной кнопкой. Все процессы в жизни животного фиксирует программа, в тонкостях которой разбирается молодой специалист зоотехник Александр Бордовский. Интерфейс понятный. Приложение напоминает страничку буренки в социальных сетях. Вместо аватарки скучный номер, но все важные события в жизни животного как ладони: от рождения, ввода в стадо, получения первого молока до аспектов личной жизни.
Умная техника укажет, когда корове пора на чек-ап, а когда в декретный отпуск. Если буренка загрустит и замедлит шаг – получит талончик к ветеринару. Программа даст сигнал, в том числе если есть угроза беременности.
Александр Бордовский, зоотехник сельхозпредприятия «Кировский райагропромтехснаб»:
Прежде мне приходилось работать в нескольких программах, туда-сюда скакать, а сейчас намного проще стало. И благодаря новым ошейникам стало легче отслеживать состояние коров. Что просмотрел ветврач, если упал удой.
Ключевые уведомления приходят на почту. Главные помощники в мониторинге – ошейники на животных. Это они помогают следить за стадом. Под программу заточено и оборудование.
Александр Бордовский:
Если нужно отделить одну коровку от основного стада, считывается датчик на ошейнике. Она проходит со всем стадом, и, если ее нужно на осеменение, открываются селекционные ворота, она заходит туда.
Данные о новоселах зоотехник вносит вручную – от бумажных носителей пока никуда не деться. Сейчас на ферме только 80 коров, но в целом она рассчитана на 600 голов дойного стада. И это первый молочно-товарный комплекс, построенный в Могилевской области в рамках указа Президента. Перед регионом стоит задача за 3 года перевести 47 тысяч коров с привязного содержания в современные условия.
Технологичная ферма не фантастика, а реальность. IT-компании предлагают хозяйствам сделать шаг вперед и инвестировать в будущее. Программные продукты разрабатывают под каждый конкретный запрос.
Андрей Поклонский, бизнес-аналитик гомельской IT-компании:
Наш модуль позволяет вести учет надоя молока, систематизировать, обрабатывать, хранить информацию, а также выдавать показатели по эффективности надоя. Наш модуль позволяет вести учет медикаментов в разрезе ветеринарного блока. Систематизировать, анализировать сроки годности и сообщать об этом специалистам.
Оптимизировать работу помогут не только животноводам и ветврачам, но и аграриям. Например, с помощью мобильного приложения для механизаторов.
Александр Арсеньев, руководитель отдела гомельской IT-компании:
Выезжая на поля, водитель видит обрисовку поля, то есть это делается с помощью системы позиционирования. Диспетчеры могут дополнять его или изменять. Такое позиционирование позволяет сэкономить на топливе. Именно с помощью системы навигации в нашем приложении будет более точным, недели человек глазом будет искать точку или место, где ему предстоит работать.
Программисты уверены, сейчас самое время для коллабораций с АПК. С презентациями компания посетила около 50 сельхозпредприятий, руководство которых ставит перед собой цель прийти к автоматизации. Шаг за шагом.
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