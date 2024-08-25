Дроны помогают в борьбе за урожай! Как обслуживают беспилотники?

Сельское хозяйство – дело тонкое, и никто не гонится за абсолютной урожайностью. Важно получить отдачу от каждого рубля, вложенного в АПК, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для этого к работе на земле привлекают высокие технологии. Те же дроны, искусственный интеллект, робототехника. Такие умные помощники уже работают в белорусских полях и на фермах.

На новой ферме Кировского района дойка запускается одной кнопкой. Все процессы в жизни животного фиксирует программа, в тонкостях которой разбирается молодой специалист зоотехник Александр Бордовский. Интерфейс понятный. Приложение напоминает страничку буренки в социальных сетях. Вместо аватарки скучный номер, но все важные события в жизни животного как ладони: от рождения, ввода в стадо, получения первого молока до аспектов личной жизни. Умная техника укажет, когда корове пора на чек-ап, а когда в декретный отпуск. Если буренка загрустит и замедлит шаг – получит талончик к ветеринару. Программа даст сигнал, в том числе если есть угроза беременности.

Александр Бордовский, зоотехник сельхозпредприятия «Кировский райагропромтехснаб»:

Прежде мне приходилось работать в нескольких программах, туда-сюда скакать, а сейчас намного проще стало. И благодаря новым ошейникам стало легче отслеживать состояние коров. Что просмотрел ветврач, если упал удой.

Ключевые уведомления приходят на почту. Главные помощники в мониторинге – ошейники на животных. Это они помогают следить за стадом. Под программу заточено и оборудование.

Александр Бордовский:

Если нужно отделить одну коровку от основного стада, считывается датчик на ошейнике. Она проходит со всем стадом, и, если ее нужно на осеменение, открываются селекционные ворота, она заходит туда.

Данные о новоселах зоотехник вносит вручную – от бумажных носителей пока никуда не деться. Сейчас на ферме только 80 коров, но в целом она рассчитана на 600 голов дойного стада. И это первый молочно-товарный комплекс, построенный в Могилевской области в рамках указа Президента. Перед регионом стоит задача за 3 года перевести 47 тысяч коров с привязного содержания в современные условия.

Технологичная ферма не фантастика, а реальность. IT-компании предлагают хозяйствам сделать шаг вперед и инвестировать в будущее. Программные продукты разрабатывают под каждый конкретный запрос.

Андрей Поклонский, бизнес-аналитик гомельской IT-компании:

Наш модуль позволяет вести учет надоя молока, систематизировать, обрабатывать, хранить информацию, а также выдавать показатели по эффективности надоя. Наш модуль позволяет вести учет медикаментов в разрезе ветеринарного блока. Систематизировать, анализировать сроки годности и сообщать об этом специалистам.

Оптимизировать работу помогут не только животноводам и ветврачам, но и аграриям. Например, с помощью мобильного приложения для механизаторов.