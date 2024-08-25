Это привлекает кадры! Как государство помогает молодым специалистам в строительстве на селе?

Новости Беларуси. 19 августа во Дворце Независимости прошло совещание с руководством Совета Министров. Это традиционная встреча, где рассматривают важные социально-экономические вопросы. Один из них – строительство жилья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как отметит глава государства, Беларусь – это социальное государство, и все решения принимаются в интересах людей. А иметь собственные квадратные метры – это краеугольный камень для многих белорусов. В этом году пока больше всего жилья построили в Минской области – 459 тысяч квадратов. На втором месте Минск. В столице сдали 240 тысяч квадратных метров. Дальше идут Брестская, Гродненская и Гомельские области. Меньше всего новоселов в Могилевском и Витебском регионах. Там построили 152 тысячи и 137 тысяч квадратных метров жилья. Причем особое внимание – ситуации на селе.

Александр Лукашенко не раз говорил, что жизнь в деревне, в небольших городах не должна кардинально отличаться от городской. Это касается всех аспектов, но если говорить о строительстве жилья, то именно на селе его темпы сокращаются. В прошлом году построили 1,3 миллиона квадратных метров. Хотя еще 5 лет назад эти цифры превышали полтора миллиона. А ведь собственное жилье могло бы стать тем самым решающим аргументом при выборе места работы для молодых специалистов или других профессионалов, которых, возможно, в регионе и не хватает. Репортаж Алеси Ивановой.

Придать импульс жилищному строительству, в том числе в сельской местности, на недавнем совещании с руководством Совета Министров потребовал глава государства. Жилье должно быть доступным, а обеспечить собственными квадратами необходимо в первую очередь тех, кто в них нуждается. Александр Лукашенко потребовал к 1 января создать четкую и понятную жилищную концепцию. Читайте здесь.

Многодетная мама Анастасия Маслобасова променяла жизнь в городе на тихую гавань в Тихиничах. В небольшой агрогородок Гомельской области приехала больше 10 лет назад из Могилева работать агрономом в местном хозяйстве. Здесь познакомилась с мужем. Сначала выделили арендный дом, который спустя года супруги приватизировали в собственность. А когда семья расширилась, получили предложение перебраться в город. Но от переезда отказались.

Анастасия Маслобасова, многодетная мама:

Не особо я люблю жить в крупных городах. Шумно. Не люблю жить в квартирах. Полжизни прожила в квартирном доме. Слышимость очень большая. Дети выросли, а места в доме становилось все меньше. Чтобы расширить площади, Маслобасовы приняли решение достроить второй этаж. Разумеется, с господдержкой, тем самым увеличив пространство больше чем на 100 квадратов.

Анастасия Маслобасова:

Дом у нас был не большой и не маленький, площадью около 60 квадратных метров. Так как четверо детей, мы решили его реконструировать. Жилье отдельно не хотели строить. Дети растут, каждый хотел себе жилую комнату. Чтобы снизить миграцию из сельской местности, важен комплексный подход. Например, поддержка юридических лиц при строительстве жилья для своих работников. Государство будет погашать половину от ставки кредита под возведение арендных квадратов.