Каким оказалось первое рабочее место – молодые специалисты поделились своими историями

Новости Беларуси. В августе на первые рабочие места прибыло трудовое подкрепление. Вчерашние студенты официально изменили статус и стали молодыми специалистами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да, их путь в профессию только начинается, и до мастера еще далеко, но успешный старт во многом способен предопределить дальнейшую судьбу. С теми, кто встал на профессиональный путь, на неделе встретилась Арина Попова.

Хоть я и проживаю в Минске, но до работы мне добираться нетяжело, езжу на своем собственном автомобиле. Самое интересное в работе ветеринарного врача – когда корова поправляется, ей становится лучше.

Любовь к братьям меньшим предопределила и дальнейший профпуть. Специальность ветврача молодой человек получил в аграрном колледже агрогородка Илья. Но на этом не остановился, за высшим образованием пошел в Витебскую академию медицины. Обучается заочно, чтобы совмещать с работой на ферме. Он здесь уже год.

Павел Липин, ветеринарный фельдшер агрокомбината «Ждановичи»:

Когда закончится работа по распределению, планирую остаться, продлить контракт в данном хозяйстве. В обязанности входит дважды в день осматривать порядка тысячи коров и телят. И если заподозрил недуг, немедленный ветконтроль и лечение.

Павел Липин:

Полностью освоение на ферме у меня заняло около двух месяцев. За мной был закреплен ветеринарный врач. Первый раз, когда у меня была ситуация, что у коровы пропал жевательный ритм, я не знал, что делать, пришлось обращаться к опытному специалисту, спрашивать у него. На старте, а он длится 5 лет, все молодые специалисты получают здесь доплаты. Помогают решить и квартирный вопрос – обеспечивают жильем в столице, а еще у работников появляется возможность стать на очередь и получить собственную квартиру. Впрочем, есть и другие льготы.

Екатерина Гриченко, заместитель генерального директора по идеологической работе, правовым и кадровым вопросам агрокомбината «Ждановичи»:

У нас поддерживается молодежь. Это профессиональное обучение. Нашим коллективным договором предусмотрены все возможные случаи жизни, в которых мы можем поддержать работника. Это касается не только молодых специалистов, но и всех наших работников.