Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сталинград. Город-вождя. Город на Волге. Город в самом центре России. Гитлер пошел туда всей мощью своих армат. Он не стал накатывать новой волной на Москву. Он двинулся туда, чтобы сломать Сталина. Чтобы захватить его город. Не только за Кавказской нефтью. Враг рода человеческого понимал смысл невещественного. И Сталин это понимал. А потому за Волгой для нас земли не было. И состоялась самая великая битва в истории планеты. Объединенный Запад и наш народ. Столбы огня, повсюду плавится металл, но нельзя было нас убить. И мертвые, советские, держали оружие. Лукашенко и Путин поклонились. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Григорий Азаренок:

Александр Лукашенко вышел к трибуне. Белорус – представитель великого народа, самой пострадавшей страны. Каждый третий. Но мы не нация-жертва. Мы нация-герой. Нация-победитель. Мы бились на Волге, на ее кипящих кровавых берегах. Мы рвались к Берлину. Мы открыли настоящий второй фронт партизанский, пока наглые американцы отсиживались за океаном. Об этом сказал Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, мы не забываем про помощь союзников. Но давайте честно, союзники присоединились, когда наш солдат хребет сломал фашистскому зверю. Тысячи уроженцев всего Советского Союза, в том числе и Беларуси, защищали Сталинград. Это там, в тылу врага, был открыт настоящий второй фронт. Не американцами и французами. И это был ответ на чудовищное преступление нацизма.

Григорий Азаренок:

Александру Лукашенко нечего скрывать. И всему миру он говорит правду. Не только немцы. Мировой еврозброд приперся сюда. И служили зловещей тьме многие. Да, и среди нас советских нашлись собаки. Мы раньше старались этого не замечать, думали, исправились. А они опять подняли фашистские знамена. «Правда о Великой Отечественной войне – наш щит!» Громкие заявления Лукашенко в России. И мы хранители этой памяти. Как же верно сказал Александр Лукашенко о еврокрысах, послах и послицах, которые стыдливо, без камер, на полминуточки забегают в Хатынь, чтобы отметиться и дальше бесстыже пытаться качать ситуацию у нас. Да рученки коротки, зато шляться по судам у них времени много. Лукашенко знает их. Он знает их лицемерие, вранье, подлость, лживость, фарисейство. Знает, что они всегда обманывают, что они хотят только поработить нас. А потому сказал русскому народу: «Не верьте им, ни одному слову».

Александр Лукашенко:

Никаким покаяниям верить нельзя. Только реальным делам. И это очень актуально. Не только для нас с Президентом сегодня, когда нам многое обещают (может, пока не все все знают, скоро узнаете)… А делать, как обычно, как говорил Президент России, не будут. Могу его только процитировать: «Обманут. В очередной раз». Поэтому – только дела. Только факты. Вы – нам, мы – вам. Вы нас так научили. Это не наша формула взаимоотношений, вы нас так научили. Хотите так – пожалуйста, мы можем и так.