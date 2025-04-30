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Хренин: конфликт в Украине показал, что нацизм не изжит

30 апреля 2025 17:11
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Всему тому, что представляет угрозу для человечества, противопоставить ценности мира и диалога. Именно в этом заключается главный урок Великой Отечественной войны.

На важность сохранения исторической памяти и необходимость объединить усилия в борьбе с современными проявлениями фашизма и нацизма акцентировал внимание министр обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская делегация принимает участие в III Международном антифашистском конгрессе.

Хотя страны Европы, как и мы, прошли через горнило войны, они не извлекли уроки из этих трагических событий. В Прибалтике, Польше и ряде стран Евросоюза безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, преступников уравнивают с теми, кто ценой своей жизни освобождал Европу от коричневой чумы.

Плюс к этому русофобия продвигается как государственная политика, поощряются бесчеловечные действия в отношении мигрантов. Современные ростки неонацизма можно наблюдать сегодня по всей Европе, причем даже в тех странах, которые едва не были уничтожены 80 десятилетий назад. О том, что эта идеология сегодня вновь поднимает голову, свидетельствуют и многочисленные конфликты, спровоцированные Западом. Наглядный пример – происходящее в Украине.

Хренин: конфликт в Украине показал, что нацизм не изжит-2

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
В условиях формирования многополярного мира страны западного меньшинства прибегли к проверенным гитлеровским практикам, взрастив в центре Европы, в Украине, нацистского монстра. Англосаксонские и европейские реваншисты свергли там законную власть, фактически передав ее нацистским формированиям, вооружили до зубов новоявленных приспешников Бандеры и Шухевича, сделали нацистскую идеологию государственной, разожгли гражданскую войну и в итоге столкнули славянские народы.

Сегодня под видом обороны Европы страны НАТО ведут активную милитаризацию, направленную явно не для защиты. У наших рубежей ведется разведка, наращивается военное присутствие, проводятся масштабные учения откровенно наступательного характера, а военные бюджеты власти сопредельных европейских государств раздувают до непомерных размеров.

При этом все мирные инициативы, в том числе по урегулированию ситуации в Украине, саботируются. В этих условиях для предотвращения глобальных вызовов и угроз современности необходима консолидация прогрессивных международных сил в борьбе с фашизмом и нацизмом на фундаменте общей исторической политики, констатировал глава военного ведомства Беларуси.

# Виктор Хренин # Великая Отечественная война

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