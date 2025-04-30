Всему тому, что представляет угрозу для человечества, противопоставить ценности мира и диалога. Именно в этом заключается главный урок Великой Отечественной войны.

На важность сохранения исторической памяти и необходимость объединить усилия в борьбе с современными проявлениями фашизма и нацизма акцентировал внимание министр обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская делегация принимает участие в III Международном антифашистском конгрессе.

Хотя страны Европы, как и мы, прошли через горнило войны, они не извлекли уроки из этих трагических событий. В Прибалтике, Польше и ряде стран Евросоюза безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, преступников уравнивают с теми, кто ценой своей жизни освобождал Европу от коричневой чумы.

Плюс к этому русофобия продвигается как государственная политика, поощряются бесчеловечные действия в отношении мигрантов. Современные ростки неонацизма можно наблюдать сегодня по всей Европе, причем даже в тех странах, которые едва не были уничтожены 80 десятилетий назад. О том, что эта идеология сегодня вновь поднимает голову, свидетельствуют и многочисленные конфликты, спровоцированные Западом. Наглядный пример – происходящее в Украине.