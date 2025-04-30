Депутаты приняли в двух чтениях законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы

Шанс реабилитироваться перед государством и обществом получат некоторые белорусы. Это уже многолетняя традиция. В преддверии празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне депутаты Палаты представителей приняли в двух чтениях законопроект об амнистии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Овальном зале документ представил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

В проекте закона сохранены основные принципы и подходы к амнистии. Однако есть и ряд новелл. Перечень граждан, которые будут полностью освобождены, дополнен новой категорией – это лица с некоторыми заболеваниями. На более мягкое наказание могут рассчитывать ранее не судимые несовершеннолетние, многодетные матери, инвалиды и граждане, достигшие 70-летнего возраста, осужденные не более чем на шесть лет.

Также под амнистию попадут лица, которые впервые оказались в местах лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Исключение – осужденные, чьи действия повлекли смерть человека в результате потребления запрещенных веществ.

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Есть, конечно, определенные условия для осужденных, которые могут попасть под амнистию. Это возмещение ущерба государству, принесенного их преступлениями, возмещение затрат на лечение, оказание медицинской помощи пострадавшим гражданам. И, конечно же, это положительная характеристика из мест лишения свободы за время их пребывания.