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Урожай ожидают хороший! В каких хозяйствах уже активно идёт уборочная кампания?

29 июня 2024 16:49
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5,5 тысячи механизаторов и более 1 200 комбайнов будут задействованы в уборочной кампании в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадь зерновых и зернобобовых культур в регионе около 300 тысяч гектаров. 34 тысячи из них занимает озимый ячмень. К его уборке уже приступили в хозяйствах.

Репортаж Алены Жиборт.

Урожай ожидают хороший! В каких хозяйствах уже активно идёт уборочная кампания?-1

Дмитрий Шинтарь, главный агроном СПК имени Деньщикова:
Комбайнеры у нас, как правило, это одни из лучших людей в хозяйстве, которые, многие из них очень опытные, есть призеры республиканских соревнований «Дожинки». Лучшие профессионалы в своем деле, очень ответственно относятся и прекрасно понимают, что от них зависит весь исход этой уборочной.

Урожай ожидают хороший! В каких хозяйствах уже активно идёт уборочная кампания?-4

По традиции, жатва начинается с озимого ячменя. Он в этом году созрел раньше обычного. В этом хозяйстве, к примеру, к его уборке приступили на 10 дней раньше, чем в прошлом.

Урожай ожидают хороший! В каких хозяйствах уже активно идёт уборочная кампания?-7

Игорь Сорокин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома:
В помощь аграриям придут промышленные предприятия и другие сферы экономики области, которые предоставят 183 комбайнера и помощника, также 100 тракторов и порядка 91 автомобиля для вывозки зерна на зернотоки.

Урожай ожидают хороший! В каких хозяйствах уже активно идёт уборочная кампания?-10

Перед сельскохозяйственной сферой Гродненской области на этот сезон стоят амбициозные планы: собрать минимум на 10 % больше зерна, чем в прошлом. Для этого в регионе есть все ресурсы.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания # общество # Дмитрий Шинтарь

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