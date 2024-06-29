Урожай ожидают хороший! В каких хозяйствах уже активно идёт уборочная кампания?

5,5 тысячи механизаторов и более 1 200 комбайнов будут задействованы в уборочной кампании в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадь зерновых и зернобобовых культур в регионе около 300 тысяч гектаров. 34 тысячи из них занимает озимый ячмень. К его уборке уже приступили в хозяйствах. Репортаж Алены Жиборт.

Дмитрий Шинтарь, главный агроном СПК имени Деньщикова:

Комбайнеры у нас, как правило, это одни из лучших людей в хозяйстве, которые, многие из них очень опытные, есть призеры республиканских соревнований «Дожинки». Лучшие профессионалы в своем деле, очень ответственно относятся и прекрасно понимают, что от них зависит весь исход этой уборочной.

По традиции, жатва начинается с озимого ячменя. Он в этом году созрел раньше обычного. В этом хозяйстве, к примеру, к его уборке приступили на 10 дней раньше, чем в прошлом.

Игорь Сорокин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома:

В помощь аграриям придут промышленные предприятия и другие сферы экономики области, которые предоставят 183 комбайнера и помощника, также 100 тракторов и порядка 91 автомобиля для вывозки зерна на зернотоки.