Активисты БРСМ поздравили ветерана Великой Отечественной войны Константина Пугачёва

В преддверии 80-ой годовщины освобождения Беларуси поздравления принимают ветераны Великой Отечественной. Так, в Ленинском районе подарки и слова благодарности направят 20 ветеранам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня активисты БРСМ навестили 97-летнего ветерана Константина Пугачева.

Страшные события 1940-х Константин Степанович вспоминает со слезами на глазах. Когда началась война, он успел окончить лишь шесть классов деревенской школы в Логойском районе. 1942 год обернулся для него жуткой трагедией. Немцы окружили деревню, расстреляли и сожгли всю семью.

Константин Пугачев, ветеран Великой Отечественной войны:

А сожгли почему? Отец до войны работал председателем колхоза. И он сразу, как началась война, ушел в лес. Потом уже появились партизаны, примкнул к партизанам и был в партизанах. Донесли все это, значит, приехали 3 декабря 1942 года. Ночью окружили деревню и на утро зашли, расстреляли. Кого расстреляли, кто так…

Несмотря на юный возраст, парень помогал партизанам и выполнял ответственные задания. Так, вместе со связной отряда ездил в Минск за листовками. Однажды, перевозя соль из города в деревню, их остановили фашисты. Костю хотели забрать на работы в Германию, но женщина смогла его откупить. Вместо парня немцы забрали телегу с солью.

Александ Коробко, первый секретарь Ленинской районной организации БРСМ:

Крепкого здоровья искренне. Чтобы вы прожили еще долгую-долгую жизнь. Молодежь Ленинского района и города Минска всегда с вами. Всегда можете обратиться к нам и мы всегда вам поможем. Спасибо вам большое, спасибо!