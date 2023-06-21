«Защищает каждого гражданина». Проект Концепции нацбезопасности будут обсуждать всей страной

Новости Беларуси. Система обеспечения национальной безопасности Беларуси готова к новым вызовам. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошла встреча с представителями силового блока и активом региона. В формате открытого разговора обсуждалась новая Концепция нацбезопасности.

Вокруг Беларуси развернута гибридная война, которую ведет коллективный Запад: идет расширение НАТО, наращивание его военного потенциала в Восточной Европе. За последние два года количество учений в Польше и странах Балтии увеличилось более чем в три раза, а число их участников – более чем в пять. На европейском континенте расходы на оборону в 2022 году увеличились на 13 % и достигли практически полутриллиона долларов. Иностранные спецслужбы проводят разведывательно-подрывную деятельность. Встает вопрос информационной, в том числе кибербезопасности. Ответом на новые вызовы и трансформацию внешних угроз стала разработка новой редакции Концепции национальной безопасности. Александр Вольфович: «150 ядерных бомб хранится на территории европейских государств. Кто кому угрожает?» Читайте здесь.

Все это, понятное дело, вынужденная для нас мера. В таких сложных и даже, можно сказать, опасных условиях мирной Беларуси приходится защищаться. Да и не только нам. Напряженность в мире заставляет многие страны наращивать обороноспособность. Потому Александр Лукашенко уже не раз призывал партнеров по ОДКБ в такое неспокойное время держаться вместе и в полной мере выполнять союзнические обязательства. И это будет самым эффективным ответом тем, кто мечтает разрушить наше единство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы видите, военно-политическая обстановка накалена до предела, но это лишь вершина айсберга. В основе всех горячих конфликтов лежит массированное гибридное воздействие на ключевые сферы нашей общественной жизни: экономическую, информационную, биологическую, социальную, гуманитарную и даже духовную. Наступают по всем фронтам, и свободного места нет. На фоне происходящего мы имеем дело с фактом крушения всей архитектуры международной и региональной безопасности, которая формировалась десятилетиями. За примерами далеко ходить не надо. Конфликт на территории Украины – это один из многих примеров того, как западные элиты выбрасывают триллионы долларов на милитаризацию и разорение государств.

Новые положения Концепции национальной безопасности, в чем необходимость обновления и какие в ней тенденции учтены, обсуждать будут на протяжении года по всей стране. Утвердить документ планируют на Всебелорусском народном собрании после обстоятельного общественного обсуждения. Требование к документу от Президента – открытость.

Александр Прадун, первый заместитель председателя Комитета экономики Брестского облисполкома:

Наш вопрос был сконцентрирован как раз о внесении в Концепцию национальной безопасности нормы о социальной ответственности бизнеса. В принципе, это и сопряжено с темой государственно-частного партнерства. Мы считаем, что данная тема актуальная и в таком важном документе, который, в принципе, является вторым по значимости после Конституции, данную норму нужно рассмотреть и обозначить.

Валентина Кулак, начальник отдела идеологии и по делам молодежи Пинского горисполкома:

Я понимаю, что сегодня почти в каждом коллективе надо обсуждать эту Концепцию, потому для меня как для гражданского человека она не пугающая. Я сегодня могу в каждом коллективе сказать, что Концепция защищает каждого гражданина Беларуси.