Григорий Азаренок, СТВ:

Поднебесная империя сильна, могуча, непобедима, торжественна и миролюбива. И выбирает, с кем общаться. Нет, китайские товарищи вежливо улыбаются всем. А вот сердечно привязаны к немногим. Например, к нам, к Беларуси. Батька и Си Цзиньпин – одной крови. Крови великих Императоров.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Скажете, преувеличиваю? Вот в наших книжных магазинах продается прекрасное произведение. Даже 2. «Сі Цзіньпін аб дзяржаўным кіраванні» и тот же автор – «Гісторыі з вуснаў Сі Цзіньпіна». Кто-нибудь читал, политолухи, экспертки и прочие Змицеры и Турарбековы? Так возьмите и прочитайте, а если нет, то не трындите блудливыми ртами своими грязными и подлыми.

«Я ўжо неаднойчы казаў, што сакратар павета павінен аб'ехаць уздоўж і ўпоперак увесь свой павет, наведаць кожную вёску. Я заўсёды выконваў гэтую праграму. Калі я стаў, сакратаром павета, то аб'ехаў усе вёскі, часам нават наведваў падведамасныя вёскі на ровары. Але была адна веска, дарогу да якой мне прыйшлося літаральна высякаць, падымацца ў горы і пераходзіць рэкі. Перада мной ішоў сакратар партыйнага камітэта вёскі з сякерай у руках і пракладваў шлях».

Как похоже на Батьку, а? Своими ножками да везде пройти, во всем вникнуть. Как там у нас наши смузикомпьютерные экспертки шутки любят шутить: взялся за молоко – яйца пропали? Мол, все лично сам делает, а Президент так не должен. Так читаем, товарища Си.

«Пасля майго пераезду ў правінцыю Чжацзян ў якасці сакратара правінцыі я аб'ехаў усе павятовыя гарады і распрацаваў восем мер і восем стратэгічных пунктаў развіцця Чжацзяна. У чым яны заключаліся? У тым, што неабходна было самому разабрацца ва ўсім, атрымаць інфармацыю з першых рук. Не трэба глытаць перажаванае іншымі, мы ж не дзеці малыя, каб нас нехта карміў».