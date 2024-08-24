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Дожди обещают только в Мадриде. Прогноз погоды в Европе на неделю

24 августа 2024 16:54
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Cвежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус».

В столице Франции синоптики прогнозируют исключительно ясную погоду без осадков. Столбик термометра в Париже остановится на отметке в 22 градуса.

Дожди обещают только в Мадриде. Прогноз погоды в Европе на неделю-2

Жителей Австрии новый день встретит также солнечно. В Вене воздух прогреется до +30. В Риме обстановка по-прежнему накалена. В столице 33 со знаком плюс. Как, впрочем, и в Мадриде. Правда, в испанской столице обстановку все же разнообразят дожди. 

В Болгарии солнечно. Температура воздуха будет достигать в среднем 30 градусов в дневные часы. Малооблачно будет в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра также достигнет отметки в 30 градусов. По-прежнему с показателем в +36 градусов пополняют список рекордов Афины.

Дожди обещают только в Мадриде. Прогноз погоды в Европе на неделю-4

Перенесемся в Прибалтику. В Риге вновь зафиксирована жаркая погода. День будет безоблачным. А воздух прогреется до 29 со знаком плюс. В Вильнюсе 30 градусов. В столице ясно и без осадков. Варшаву дожди также обойдут стороной. 31 со знаком плюс будет отмечено в дневные часы. Такой же температурный показатель ожидает киевлян. В Москве + 26. Погода обещает быть преимущественно солнечной.

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