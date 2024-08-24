Дожди обещают только в Мадриде. Прогноз погоды в Европе на неделю

В столице Франции синоптики прогнозируют исключительно ясную погоду без осадков. Столбик термометра в Париже остановится на отметке в 22 градуса.

Жителей Австрии новый день встретит также солнечно. В Вене воздух прогреется до +30. В Риме обстановка по-прежнему накалена. В столице 33 со знаком плюс. Как, впрочем, и в Мадриде. Правда, в испанской столице обстановку все же разнообразят дожди.

В Болгарии солнечно. Температура воздуха будет достигать в среднем 30 градусов в дневные часы. Малооблачно будет в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра также достигнет отметки в 30 градусов. По-прежнему с показателем в +36 градусов пополняют список рекордов Афины.