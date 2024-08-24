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В Минске появляется всё больше зон для активного отдыха! Как преобразилась столица с начала 2024-го?

24 августа 2024 15:30
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В Минске появляется всё больше зон для активного отдыха! Как преобразилась столица с начала 2024-го?-1

Алина Трус, корреспондент:
Столица преображается. Появляются новые парки, скверы и аллеи для прогулок. К началу текущего года уже подготовили 45 зон для активного отдыха. Сейчас таких мест стало еще больше. 

В Минске появляется всё больше зон для активного отдыха! Как преобразилась столица с начала 2024-го?-3

Ко Дню Независимости открыли 9 мест для досуга. Все они разные, но по-своему интересны. Например, в Партизанском районе есть настоящая экотропа с детской площадкой, качелями, тренажерами и интерактивными играми. Вдоль водного канала расположили лежаки. Парк привлекает как детей, так и взрослых. Общая протяженность зоны отдыха – почти два километра.

В Минске появляется всё больше зон для активного отдыха! Как преобразилась столица с начала 2024-го?-5

Виталий Веселов, директор УП «Зеленстрой Партизанского района г. Минска»:
В течение трех лет мы приводили в порядок дорожки, прилегающую территорию, ремонтировали лестницы. А в этом году решили тут поставить оборудование. Постарались придать этому месту более интересный вид и привлечь сюда людей для отдыха, проведения времени с детьми и просто посидеть и почитать газету, электронную книгу.

В Минске появляется всё больше зон для активного отдыха! Как преобразилась столица с начала 2024-го?-7

В Советском районе появился тематический сквер. Посвятили его белорусскому писателю Ивану Мележу. Детский игровой комплекс, большая песочница, шахматный стол и тренажеры – все это можно увидеть в зоне отдыха. Изюминка парка – 20 необычных лавочек от разных предприятий и деревянные скульптуры медведей.

В Минске появляется всё больше зон для активного отдыха! Как преобразилась столица с начала 2024-го?-9

Александр Проминский, директор УП «Зеленстрой Советского района г. Минска»:
Начались работы на сквере Мележа в весенний период с уборки сухих деревьев, обрезки деревьев. Дальше были проведены субботники вместе с молодежью района. И уже основной этап, который по установке нового оборудования был в мае-июне этого года.

На сквере Мележа установлена входная группа, где указано непосредственно название сквера, автобиография известного писателя Ивана Мележа и его известные цитаты.

В Минске появляется всё больше зон для активного отдыха! Как преобразилась столица с начала 2024-го?-11

Таких парков еще шесть в разных районах. Ко Дню города жители Минска удивят уже новыми местами. Обустроят девять зон для досуга, где можно будет воссоединиться с природой и отдохнуть душой и телом.

Подробности в видео.

# Парки Минска # Виталий Веселов # Алина Трус # Александр Проминский

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