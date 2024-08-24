«Ребёнок с удовольствием участвует». В МЧС стартовала акция «В центре внимания – дети»

– А по каким номерам телефонов мы с тобой можем вызвать МЧС?

– 112.

Один дома. Перед тем, как оставить ребенка одного дома, следует тщательно подготовиться и изучить правила, касающиеся его безопасности. В МЧС стартовала республиканская акция «В центре внимания – дети».

Мероприятие направлено на предотвращение гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах. Не так важен возраст ребенка, как его эмоциональная и психологическая готовность, а также осведомленность. Предупрежден – значит вооружен.

Денис Кулага, начальник сектора взаимодействия с общественностью Минского городского управления МЧС:

Первый этап акции продлится до 30 августа и будет направлен на родителей. Будет проходить в местах продажи школьной одежды и канцелярии. Работники МЧС будут работать со взрослыми, которые в первую очередь ответственны за безопасность своих детей. Взрослые и дети, конечно же, смогут не только подготовиться к учебному году, но и также обновить и проверить свои знания в области жизнедеятельности и безопасности.