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«Ребёнок с удовольствием участвует». В МЧС стартовала акция «В центре внимания – дети»

24 августа 2024 15:59
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«Ребёнок с удовольствием участвует». В МЧС стартовала акция «В центре внимания – дети»-1

А по каким номерам телефонов мы с тобой можем вызвать МЧС? 
112.

«Ребёнок с удовольствием участвует». В МЧС стартовала акция «В центре внимания – дети»-3

Один дома. Перед тем, как оставить ребенка одного дома, следует тщательно подготовиться и изучить правила, касающиеся его безопасности. В МЧС стартовала республиканская акция «В центре внимания – дети».

«Ребёнок с удовольствием участвует». В МЧС стартовала акция «В центре внимания – дети»-5

Мероприятие направлено на предотвращение гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах. Не так важен возраст ребенка, как его эмоциональная и психологическая готовность, а также осведомленность. Предупрежден – значит вооружен.

«Ребёнок с удовольствием участвует». В МЧС стартовала акция «В центре внимания – дети»-7

Денис Кулага, начальник сектора взаимодействия с общественностью Минского городского управления МЧС:
Первый этап акции продлится до 30 августа и будет направлен на родителей. Будет проходить в местах продажи школьной одежды и канцелярии. Работники МЧС будут работать со взрослыми, которые в первую очередь ответственны за безопасность своих детей. Взрослые и дети, конечно же, смогут не только подготовиться к учебному году, но и также обновить и проверить свои знания в области жизнедеятельности и безопасности.

«Ребёнок с удовольствием участвует». В МЧС стартовала акция «В центре внимания – дети»-9

Что это такое, девчонки? 
Это огнетушитель.
Для чего он нужен?
– Чтобы тушить пожары
– Чтобы тушить небольшие пожары. Молодцы!

Подробности в сюжете.

# МЧС Беларуси # Акции

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