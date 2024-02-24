Азарёнок: это годовщина Майдана. И всё это было бы сейчас с нами, если бы не Батька с автоматом!

Григорий Азаренок, СТВ:

Ведь слишком много совпадений и слишком все рядом. А языком случайностей и совпадений, как известно, говорит с нами Бог. И иногда разгадать, что именно звучит для нас от него, не так сложно. Имеющий уши слышать да слышит.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Первое, что он нам говорит: демократия в аду, а на небе – Царство. Если вы, надев кастрюлю на голову, идете скакать на Майдан, то по вам начнут стрелять. А потом у вас заберут страну. А потом у вас заберут землю. А потом вас пошлют на убой как скот. И не будет у вас ни выборов, ни зерна, ни земли, ни жизни, ни свободы. А только демократия. Демократия в аду, а на небе – Царство.