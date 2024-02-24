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Азарёнок: это годовщина Майдана. И всё это было бы сейчас с нами, если бы не Батька с автоматом!

24 февраля 2024 17:03
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Авторская журналистика на СТВ. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Азарёнок: это годовщина Майдана. И всё это было бы сейчас с нами, если бы не Батька с автоматом!-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Ведь слишком много совпадений и слишком все рядом. А языком случайностей и совпадений, как известно, говорит с нами Бог. И иногда разгадать, что именно звучит для нас от него, не так сложно. Имеющий уши слышать да слышит.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Первое, что он нам говорит: демократия в аду, а на небе – Царство. Если вы, надев кастрюлю на голову, идете скакать на Майдан, то по вам начнут стрелять. А потом у вас заберут страну. А потом у вас заберут землю. А потом вас пошлют на убой как скот. И не будет у вас ни выборов, ни зерна, ни земли, ни жизни, ни свободы. А только демократия. Демократия в аду, а на небе – Царство.

Азарёнок: это годовщина Майдана. И всё это было бы сейчас с нами, если бы не Батька с автоматом!-4

Это годовщина Майдана, десятая. В эти дни. И все это было бы сейчас с нами, если бы не Батька с автоматом. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. И тут кончается искусство и дышит почва и судьба. Вот здесь задышали почва и судьба. Сама жизнь встрепенулась, и стало понятно. В мир хлюпиков, сопельных, гомиков, либерашек, макроняк, кастратов, демократов, дуд, шоблы и швабов возвращается тот, кого они боятся больше всего. Как огня боятся! Возвращается мужик, мужчина и его рать. И вы побежали, а мы отмечаем 23 февраля.

Григорий Азаренок:
И когда нам говорят: нужна свобода, свобода выбора, свобода политических партий, свобода прайдов и меньшинств, свобода парадов, свобода словоблудия, я говорю: будь проклята ваша свобода. Ваша свобода дурно пахнет, смердит и гниет. Пусть уходит, пусть валит отсюда! И придет истинная свобода – свобода служения, служения и дерзновения.

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# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Алексей Дзермант

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