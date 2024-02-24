«Донбасс сегодня в нашем сердце». Белорусам показали материалы о жизни в зоне конфликта

История Донбасса не оставляет людей равнодушными. Ровно два года назад началась специальная операция в Украине. И на сегодня белорусы оказывают колоссальную поддержку людям, детям, которые переживают непростое время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 февраля в Минске состоялось культурно-просветительное мероприятие «Донбасс в наших сердцах». Мероприятие объединило почти 300 неравнодушных людей. Журналисты продемонстрировали видеоролики, фотографии, сюжеты об их поездках и работе в зоне конфликта. Кроме того, российские поэты через стихи передали свои чувства и эмоции о нелегкой судьбе Донбасса.

Анна Ревякина, член Союза писателей России:

Я буду читать, наверное, восемь стихотворений. Пусть это будет по одном угоду на те самые пресловутые страшные, для кого-то вызывающие иронию – у наших оппонентов это вызывает иронию – восемь донбасских лет. Какой может быть посыл от донбассовца? Посыл всегда один. Что война – это самое страшное, что может случиться с человеком вообще в жизни.

Сергей Лущ, председатель социально-культурного общественного объединения «Движения Союз»:

Сегодня нет ни одного, как мне кажется, неравнодушного белоруса. Потому что Донбасс сегодня в нашем сердце, в сердце каждого из нас. Есть белорусские добровольцы, сколько делают белорусы, помогая Донбассу сегодня, отвозя гуманитарную помощь, помогая ребятам, кто работает на передовой.

Петр Фролов, советник-посланник Посольства России в Беларуси:

Люди должны знакомится с тем искусством, которое возникает в любой стране, в особенности нашей, которая переживает одни из самых серьезнейших в своей истории вызовов. И общество, и искусство, и культура по-своему реагируют. Вспомните времена Гражданской войны, Великой Отечественной – песни, стихи, картины. Я бы назвал сегодняшний вечер вечером военного искусства.