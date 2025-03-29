К акции «Дай лесу новае жыццё!» присоединились постпреды стран Содружества

Восстановить легкие Европы и дать лесу новую жизнь. Коллектив исполкома СНГ и постпреды стран Содружества присоединились к масштабной «зеленой инициативе». Сменив пиджаки и портфели на рабочую одежду, дружно взялись за дело, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесхоз выделил плантацию и обеспечил посадочным материалом, а энтузиазма и хорошего настроения у участников акции – в избытке. В подшефном Жодинском лесничестве высадили молодые саженцы ели и сосны. За несколько часов удалось преобразить территорию в 4,5 гектара.

Игорь Петришенко, первый заместитель Генерального секретаря СНГ: Мы гордимся тем, что в стране пребывания, в Республике Беларусь, исполкома СНГ, мы страна – легкие Европы, евразийского континента. Для нас очень важно то, чтобы вот эти леса действительно воспроизводились, чтобы мы действительно могли сказать своим детям и внукам, куда им прийти, что посмотреть, подышать. Мы оставили достойное им настоящее, чтобы они творили хорошее будущее.

Андрей Грозов, постоянный представитель России при уставных и других органах Содружества Независимых Государств:

Ту акцию, в которой мы участвуем, в которой участвуют и постпредство Российской Федерации, и мои коллеги из стран СНГ. Она очень важна для поддержания экологического равновесия в наших странах. Поэтому мы с большим удовольствием приняли приглашение наших белорусских друзей.

Манучехр Ходжизода, заместитель директора департамента по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах Исполнительного комитета СНГ:

Третий раз мы приезжаем сюда. В этот раз с семьей, с сыном своим приехал. Тем более такая важная акция. В этом году она совпала с тем праздником, который у нас в регионе отмечается, Навруз. Это день весеннего равноденствия. И как раз у нас в стране тоже в эти дни очень традиционно сажают деревья. Начинается посевная пора, поэтому мы как у себя дома.

Нынешний выезд стал уже 18-м по счету. За это время к созданию новых зеленых уголков для будущих поколений приложили руку представители Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. По самым скромным подсчетам, совместными усилиями на белорусской земле высажены свыше 240 тысяч саженцев.