Гигин ответил беглым, которые «наукообразно» рассуждают о назначениях в высших эшелонах власти в Беларуси

Григорий Азаренок, СТВ:

Как это в математике, отталкиваясь от противного. А противные у нас все за рубежом находятся. Вот когда они рассуждают сейчас о нашей экономике, конечно, в связи с последними назначениями и премьер-министра, и директора Нацбанка, вот знаете, они начали любопытные танцы с бубнами исполнять, особенно вокруг уважаемого Александра Генриховича Турчина. О, а может, он либерал. А может, будет адлига? А может, как-то что-то? И они прямо новое исполняют. Вот и Роман Александрович Головченко: они всегда там критиковали, хамили, обзывали там. Ну, особенно эти экономисты на пальцах и прочее, прочее. Лойки-шлойки. И так далее. А тут они решили исполнить вот такое. Они реально думают, что какое-то влияние, может, здесь услышат их мнение, кто-то спрашивает, слушает, что они могут кого-то похвалить, кто-то начнет их статьи читать, их рекомендации экономические. Они вот так вот что ли думают?

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Я просто посмотрел, забыл, как зовут: один там тоже эксперт, Игорь Тышкевич, сел, когда назначили Александра Генриховича премьер-министром, стал рассуждать «наукообразно», поскрипывая голосом, с таким видом знающего эксперта. «Приемники Лукашенко, первые восемь». Думаю, ну дай послушаем. «Ну вот, Александр Генрихович, вот он, премьер-министр, и, конечно, в этом списке он номер один, хотя бы потому, что в случае чего, случится что-то с Президентом, он займет его место по Конституции». Придурок. Конституцию почитай. У нас согласно Конституции по правкам председатель Совета Республики, а не премьер-министр сейчас занимает – это в случае чего, что называется. То есть люди лезут с какими-то рассуждениями, даже не понимая тех реалий, которые происходят в Беларуси, не понимая раскладов. Вот они что-то нафантазировали, где-то слышали о чем-то, да, что-то увидели вот на экране, обрывки своих политологических знаний присобачили туда, и пошла писать губернии. Вот там это, клан тот, сейчас этого туда, этого сюда. Вы ничего не знаете. Вы вообще не понимаете, о чем речь идет. Все ваши выдумки – это пустозвонство. Это попытка самооправдаться, самооправдать свое существование среди беглых за счет нас, тех, кто живет здесь. А в реальности ваша экспертиза, я вам привел конкретный пример человека, который просто вообще не понимает, он даже не знает, какие законы в Республике Беларусь. И он проводит экспертизу. Вот какие эксперты – такие рассуждения.

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