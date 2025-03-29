Мы делаем упор на предупреждение и профилактику – Герасимов о доработках в указе о контрольно-надзорной деятельности

Проект указа о контрольно-надзорной деятельности 28 марта обсудили во Дворце Независимости. Вопрос уже рассматривали на высшем уровне в мае 2024 года. Тогда Александр Лукашенко поручил доработать документ. Сделать его понятным и удобным для использования. Стояла задача разобраться в ситуации, изменить стиль и методы работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект указа – это большой комплексный документ, который готовило Правительство. При разработке учитывались предложения местных органов власти, предприятий, бизнес-кругов. Однако и в этот раз прийти к общему знаменателю не получилось. По ходу обсуждения выявились вопросы, которые необходимо доработать. Есть общие формулировки, порой и вовсе оторванные от жизни. А ведь именно от нее и надо отталкиваться. Важно видеть как будет работать указ на практике – акцентировал внимание глава государства. Предложенный вариант Президент подверг тщательному анализу, поставив под сомнение ряд тезисов. После детального обсуждения Президент отправил документ на доработку. С учетом замечаний ответственным госорганам поручено внести корректировки, найти компромисс, пересмотреть подходы и выдать документ надлежащего качества.