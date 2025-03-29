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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль нашла «свою Россию» в рязанской деревне

29 марта 2025 08:53
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Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о своем опыте жизни в российской деревне. Об этом пишет РИА Новости.

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль нашла «свою Россию» в рязанской деревне-1

Ранее Кнайсль сообщала о том, что живет в населенном пункте Петрушово на территории Рязанской области. «Деревня – это совсем другой мир», – подчеркивает экс-глава австрийского МИД.

Как отмечает Кнайсль, взаимоотношения в сельской местности у нее складываются хорошо, а среди жителей деревни действует правило взаимовыручки. Она также добавила, что смогла найти «свою Россию», являющуюся частью большего.

# Международная политика

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