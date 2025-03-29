Экс-глава МИД Австрии Кнайсль нашла «свою Россию» в рязанской деревне

Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о своем опыте жизни в российской деревне. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Кнайсль сообщала о том, что живет в населенном пункте Петрушово на территории Рязанской области. «Деревня – это совсем другой мир», – подчеркивает экс-глава австрийского МИД.

Как отмечает Кнайсль, взаимоотношения в сельской местности у нее складываются хорошо, а среди жителей деревни действует правило взаимовыручки. Она также добавила, что смогла найти «свою Россию», являющуюся частью большего.