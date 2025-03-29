Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002 человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1000 человек. Несколько тысяч человек среди пострадавших. Десятки числятся пропавшими без вести. Накануне сильнейшие подземные толчки магнитудой 7,7 потрясли сразу несколько государств. Сейсмическая активность была зафиксирована в странах Центральной Азии, Китае, Вьетнаме и Лаосе. Тяжелее всего пришлось Мьянме и Таиланду. За прошедшие сутки на регион обрушилось более 50 афтершоков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольший ущерб нанесен городам Мандалай и Нейпьидо, неподалеку от которых располагался эпицентр землетрясения. Сейчас города лишены интернета и электричества, что серьезно осложняет ситуацию. Специалисты и волонтеры разыскивают пропавших без вести. Власти обратились за помощью к мировому сообществу. В стране введен режим ЧП, людей предупреждают о риске повторных толчков. На месте падения строящейся высотки в Бангкоке уже сутки не прекращаются поисково-спасательные работы. Для разбора завалов пригнали тяжелую технику, разыскивать выживших помогают кинологи с собаками. Под грудами бетона могут находиться более 100 человек. На данный момент спасатели обнаружили тела 9 рабочих. Те, кому посчастливилось покинуть место ЧП до того, как здание обрушилось, ждут вестей о своих коллегах.

Тун Лин Аунг, строитель:

Я работал на первом этаже, когда землетрясение начало сотрясать все вокруг. Остальные мои коллеги были на 13 и 14 этажах. Я сразу почувствовал головокружение, и девушка, работавшая рядом со мной, сказала, что у нее тоже закружилась голова. Затем с верхних этажей начали падать вещи. Мы испугались и сказали друг другу бежать. Остальные люди на верхних этажах не спаслись и погибли под обломками.

Власти Таиланда классифицировали произошедшее в стране землетрясение как крупномасштабное бедствие. Из-за стремительно растущего числа пострадавших в медучреждениях образовался дефицит препаратов и врачей. Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали. Движение поездов по всей стране приостановлено.