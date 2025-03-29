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В Гродненском районе почтили память погибших жителей сожжённых деревень

29 марта 2025 08:10
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Величие народа заключается в знании своей истории. Митинг-реквием прошел в деревне Партизанской Гродненского района. Почтить память жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны собрались сотни человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненском районе почтили память погибших жителей сожжённых деревень-2

Этот населенный пункт повторил судьбу Хатыни в июле 1943 года. Каратели уничтожили около 650 местных жителей, 230 из них – дети. Память погибших почтили у скульптуры скорбящей женщины. Среди участников митинга – прокурорские работники. Символично, что в этом месте молодые сотрудники принесли присягу. 

В Гродненском районе почтили память погибших жителей сожжённых деревень-4

Анастасия Бальцевич, помощник прокурора Мостовского района:
Принесение присяги – знаковое событие для каждого, кто принял для себя решение посвятить свою жизнь служению закона, народу и отечеству. И именно здесь, в мемориальном комплексе жертвам фашизма мы доказываем, что не допустим фактов искажения исторической правды и будем помнить о подвиге белорусского народа.

В Гродненском районе почтили память погибших жителей сожжённых деревень-6

Владимир Клишин, заместитель прокурора Гродненской области:
Прокуроры, осуществляя расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, не понаслышке знают, какой ценой завоевывалась наша свобода и независимость. Если быть точным 12 348 уничтоженных населенных пунктов, 288 из которых повторили и разделили судьбу Хатыни. Для нас, прокуроров, очень важно чувствовать свою причастность к сохранению исторической памяти и ее донесения до каждого жителя Беларуси.

Только в Гродненской области за годы войны нацистами было уничтожено более 450 населенных пунктов. О 145 из них стало известно благодаря расследованию дела о геноциде белорусского народа.

# Великая Отечественная война # Владимир Клишин

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