В Гродненском районе почтили память погибших жителей сожжённых деревень

Величие народа заключается в знании своей истории. Митинг-реквием прошел в деревне Партизанской Гродненского района. Почтить память жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны собрались сотни человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот населенный пункт повторил судьбу Хатыни в июле 1943 года. Каратели уничтожили около 650 местных жителей, 230 из них – дети. Память погибших почтили у скульптуры скорбящей женщины. Среди участников митинга – прокурорские работники. Символично, что в этом месте молодые сотрудники принесли присягу.

Анастасия Бальцевич, помощник прокурора Мостовского района: Принесение присяги – знаковое событие для каждого, кто принял для себя решение посвятить свою жизнь служению закона, народу и отечеству. И именно здесь, в мемориальном комплексе жертвам фашизма мы доказываем, что не допустим фактов искажения исторической правды и будем помнить о подвиге белорусского народа.

Владимир Клишин, заместитель прокурора Гродненской области:

Прокуроры, осуществляя расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, не понаслышке знают, какой ценой завоевывалась наша свобода и независимость. Если быть точным 12 348 уничтоженных населенных пунктов, 288 из которых повторили и разделили судьбу Хатыни. Для нас, прокуроров, очень важно чувствовать свою причастность к сохранению исторической памяти и ее донесения до каждого жителя Беларуси.

Только в Гродненской области за годы войны нацистами было уничтожено более 450 населенных пунктов. О 145 из них стало известно благодаря расследованию дела о геноциде белорусского народа.