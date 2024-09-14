Азарёнок: дружба народов, та самая, советская, истинная, великая, была провозглашена Батькой

Время авторской журналистики. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну что, праздник грядет, товарищи, грядет неизбежно, как заря, как свежий ветер, как Сталин во френче, как Родина наша, вечная и неизменная, как Александр Лукашенко.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
А ведь так не должно было быть, чтобы мы здесь в мире жили, чтобы мы друг друга любили. Единство, возвестил оракул наших дней, достигается железом лишь и кровью. А мы попробуем любовью, и там посмотрим, что прочней. Ведь это про нас. К Александру Лукашенко пришли народы. Народы мира, проживающие у нас, 26 представителей. Европейские и евразийские, поляки, украинцы, евреи, армяне, азербайджанцы, татары – наши, все наши, каждый – драгоценность, каждый народ – одна из граней нашего сияющего алмаза под названием Беларусь. А вы думаете это данность?
Григорий Азаренок:
Посмотрите вокруг. В брежневском СССР тоже была дружба народов, новая историческая общность и все такое. А потом пришли другие люди, демократы, дерьмократы и демонократы, либералы – Горбачев, Яковлев и компания. И началось... Фергана, Карабах, Тбилиси, Прибалтика, погромы, побои, убийства, кровь, пожар. Нет плохих народов, есть политики. Фукуяма провозгласил конец истории. В ответ на это другой западник Хантингтон сказал о войне цивилизаций. Пусть белые, черные и желтые, христиане, мусульмане, расы и религии воюют друг с другом на радость англосаксонской морской падали. Поломал схему Лукашенко. Дружба народов, та самая, советская, истинная, великая, была провозглашена Батькой.
Но мы не вводим искусственные исторические общности, силу национальности не отрицаем, наоборот, подчеркиваем. А тут еще в мире диктатура педиков установилась. В ней под ударом оказалась традиция. Приют, убежище нашла она у нас. За мощной батькиной спиной.
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