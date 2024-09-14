Азарёнок: дружба народов, та самая, советская, истинная, великая, была провозглашена Батькой

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну что, праздник грядет, товарищи, грядет неизбежно, как заря, как свежий ветер, как Сталин во френче, как Родина наша, вечная и неизменная, как Александр Лукашенко.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

А ведь так не должно было быть, чтобы мы здесь в мире жили, чтобы мы друг друга любили. Единство, возвестил оракул наших дней, достигается железом лишь и кровью. А мы попробуем любовью, и там посмотрим, что прочней. Ведь это про нас. К Александру Лукашенко пришли народы. Народы мира, проживающие у нас, 26 представителей. Европейские и евразийские, поляки, украинцы, евреи, армяне, азербайджанцы, татары – наши, все наши, каждый – драгоценность, каждый народ – одна из граней нашего сияющего алмаза под названием Беларусь. А вы думаете это данность?