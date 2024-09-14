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Азарёнок: дружба народов, та самая, советская, истинная, великая, была провозглашена Батькой

14 сентября 2024 17:20
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Время авторской журналистики. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азарёнок: дружба народов, та самая, советская, истинная, великая, была провозглашена Батькой-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Ну что, праздник грядет, товарищи, грядет неизбежно, как заря, как свежий ветер, как Сталин во френче, как Родина наша, вечная и неизменная, как Александр Лукашенко. 

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. 

А ведь так не должно было быть, чтобы мы здесь в мире жили, чтобы мы друг друга любили. Единство, возвестил оракул наших дней, достигается железом лишь и кровью. А мы попробуем любовью, и там посмотрим, что прочней. Ведь это про нас. К Александру Лукашенко пришли народы. Народы мира, проживающие у нас, 26 представителей. Европейские и евразийские, поляки, украинцы, евреи, армяне, азербайджанцы, татары – наши, все наши, каждый – драгоценность, каждый народ – одна из граней нашего сияющего алмаза под названием Беларусь. А вы думаете это данность?

Азарёнок: дружба народов, та самая, советская, истинная, великая, была провозглашена Батькой-3

Григорий Азаренок:
Посмотрите вокруг. В брежневском СССР тоже была дружба народов, новая историческая общность и все такое. А потом пришли другие люди, демократы, дерьмократы и демонократы, либералы – Горбачев, Яковлев и компания. И началось... Фергана, Карабах, Тбилиси, Прибалтика, погромы, побои, убийства, кровь, пожар. Нет плохих народов, есть политики. Фукуяма провозгласил конец истории. В ответ на это другой западник Хантингтон сказал о войне цивилизаций. Пусть белые, черные и желтые, христиане, мусульмане, расы и религии воюют друг с другом на радость англосаксонской морской падали. Поломал схему Лукашенко. Дружба народов, та самая, советская, истинная, великая, была провозглашена Батькой.

Азарёнок: дружба народов, та самая, советская, истинная, великая, была провозглашена Батькой-5

Но мы не вводим искусственные исторические общности, силу национальности не отрицаем, наоборот, подчеркиваем. А тут еще в мире диктатура педиков установилась. В ней под ударом оказалась традиция. Приют, убежище нашла она у нас. За мощной батькиной спиной.

Подробности в видео в нашем Telegram-канале.

# Григорий Азаренок # Международная политика # Государственная политика

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