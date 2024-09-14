В Минске чествовали победителей конкурса «Минчанин года»

Во все времена Минск славился своими умельцами, а изделия, изготовленные мастерами, пользовались спросом далеко за пределами древнего города. Нынешнее поколение минчан достойно продолжает дело своих предков, внося значимый вклад в развитие отраслей, к которым причастны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно в день рождения столицы им воздают заслуженные почести. За высокие достижения звание «Минчанин года» присвоено 13 горожанам. Это сотрудники промышленных предприятий, силовых структур, работники сферы здравоохранения, образования, ЖКХ. Награды вручили на концертной площадке в Верхнем городе.

Оксана Жукова, заведующая отделом научно-просветительской работы Музея истории города Минска:

Во-первых, это волнительно. Во-вторых, конечно, приятно. Это понимание, что это работа всего коллектива, потому что рассказать об истории невозможно одному человеку, это работа команды. И в этом плане, конечно, ответственно очень, это планка, которую нужно поддерживать всегда.

Николай Курилович, заместитель директора по учебной работе средней школы № 111 им. Михаила Каснерика г. Минска:

В сфере образования я работаю 16 лет. Твердо убежден, что учителем нужно родиться и только после этого стать. Благодарен городу, благодарен всем, кто видит труд любого человека на его рабочем месте. Это очень важно для каждого минчанина.