Она уже 40 лет выпекает караваи! Что рассказала белоруска, которая удостоена звания «Минчанин года»?

Минск – это прежде всего люди, которые каждый день прилагают максимум усилий, чтобы столица становилась еще краше. На открытой концертной площадке в Верхнем городе прошло чествование победителей конкурса «Минчанин года». 13 победителей. Это представители разных сфер деятельности. Почетное звание присваивается с 2001 года Минским городским исполнительным комитетом за высокие достижения в труде, особый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие столицы. Среди тех, кто был удостоен, Нина Василевская. Она уже 40 лет выпекает караваи и работает на хлебокомбинате № 6 Минска.

40 лет на «Минскхлебпроме» работает Нина Антоновна. Именно с нее на предприятии и началось каравайное дело. Состав ароматной выпечки – старинный рецепт, который передавался из поколения в поколение в ее семье, а вот дизайн и рецептуру украшений тогда без подсказок из интернета долго разрабатывала сама. Сейчас число кулинарных произведений, которые выпекает Нина Антоновна, в неделю насчитывает более ста.

Нина Василевская, пекарь хлебозавода № 6 Минска:

Мои караваи сопровождают не только минчан, но даже за территорию СНГ уезжают.

Нина Василевская за свой труд удостоена почетного звания «Минчанин года». И делает все, чтобы вкусный и ароматный хлеб всегда был на столе каждого белоруса.