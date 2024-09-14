Выставки вооружения и выступления кинологов – оборонное ведомство приняло участие в Дне города

Фирменные локации и активности для минчан подготовили 14 сентября те, кто ежедневно несет службу, стоит на страже порядка и безопасности столицы и всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставки вооружения и военной техники, фотозоны с экипировкой военнослужащих, показательные выступления военных кинологов, конкурсы и активности. Оборонное ведомство приняло активное участие в создании праздничной атмосферы.

Очень хороший праздник. Я увидела настоящее военное оружие, даже автомат Калашникова подержала в руках. Это очень интересно. Малыш мой тоже подержал в руках. Хочет стать в будущем военным.