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Выставки вооружения и выступления кинологов – оборонное ведомство приняло участие в Дне города

14 сентября 2024 17:18
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Фирменные локации и активности для минчан подготовили 14 сентября те, кто ежедневно несет службу, стоит на страже порядка и безопасности столицы и всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставки вооружения и выступления кинологов – оборонное ведомство приняло участие в Дне города-2

Выставки вооружения и военной техники, фотозоны с экипировкой военнослужащих, показательные выступления военных кинологов, конкурсы и активности. Оборонное ведомство приняло активное участие в создании праздничной атмосферы.

Выставки вооружения и выступления кинологов – оборонное ведомство приняло участие в Дне города-4

Очень хороший праздник. Я увидела настоящее военное оружие, даже автомат Калашникова подержала в руках. Это очень интересно. Малыш мой тоже подержал в руках. Хочет стать в будущем военным.

Выставки вооружения и выступления кинологов – оборонное ведомство приняло участие в Дне города-6

Тематические зоны военные организовали во всех районах города. Например, в парке имени Павлова прошел конкурс рисунка на тему «Мой родной город», а на спортивной площадке желающие могли поупражняться в дартсе, армрестлинге, гиревом жиме.

# Выставка # День города в Минске

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