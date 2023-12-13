Мы – черные! Так должны мы провозгласить сейчас. Внутренне ощутить. Влиться в мировой поток освобождения народов. Построения мира, где это не будет никаким преувеличением. Мы – черные. Мы – латиносы. Мы – желтые.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы – все те, кого западная лживая, мерзкая, грязная, жадная, паршивая цивилизация угнетает 500 лет. Угнетает, грабит, мучает. Одни и те же люди поливали бензином сарай в маленькой деревушке Хатынь, а потом включали огнемет и выбивали камнями зубы пленным африканским рабам, чтобы принудительно их кормить. Одни и те же люди вешали наших партизан и рубили руки детям в Конго за недостаточную выработку каучука на плантациях. Это делали одни и те же западные, европейские, либеральные, демократические нелюди.

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Мы уже были там. В Африке помнят Советских. На Ближнем Востоке их помнят. Шурави. Те, кто строил школы и больницы. Те, кто привозил еду и лекарства и Калаши. Почему нет?

А потом мы ушли. Всех бросили. Мы захотели встроиться в западный миропорядок. Залезть туда хоть тушкой, хоть чучелом с гамбургером в пасти. Но оказалось, что мы лезем в концлагерь. И нам там отведен не самый лучший барак, и похлебка нам положена не лучшая. Беларусь поняла это первая. А потому выбрала Вождя, который вывел нас из концлагеря.

Григорий Азаренок:

И вновь мы в Африке. Посмотрите, как встречают Батьку в Гвинее, в Кении, в ОАЭ, в Китае – как своего. Как вождя свободного племени. Как лидера, который несет спасение. Да, мы идем с трактором, больницей и школой. А еще Батька идет с вестью: концлагерь обязательно будет разрушен. Тот, в котором сидят и западные народы, только у них пайка сытнее.

Рухнул Освенцим, рухнул Бухенвальд, рухнет и американская гегемония. На ее обломках мы соберемся всеми народами. Сядем за большой стол. И провозгласим здравицу тем, кто пошел против зла. Батька – Первый!