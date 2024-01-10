Азарёнок – беглым: и всё вам народец не тот, не по нраву, только смеёмся мы над вами

Григорий Азаренок, СТВ:

О культуре поговорим. О нашей культуре. О духовном возрождении. И бездуховном разложении трупных шакалов. Врагов народа. Псевдоилитки. Змагаров. Тех, кого презирал и высмеивал еще Купала. Они гниют. И в гниении своем презирают. Презирают каждого белоруса.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Государство расставило приоритеты в культуре – мать и дитя – плодитесь и размножайтесь. Полоцкое кадетское училище – нет больше той любви, ежели кто душу положит за други своя. И монахиня – не нам, не нам, но имени твоему! Все по книге жизни. Все по Евангелию. И не зря вручил державную икону Президент храму. Беларусь – горница Царствия Небесного.

В крещенские морозы умер великий Николай Рубцов. Убила подлая любовница. Но сформулировал поэт тогда то, чем живет сейчас белорусский народ.