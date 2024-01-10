Азарёнок – беглым: и всё вам народец не тот, не по нраву, только смеёмся мы над вами

Время авторской журналистики. «Тайные пружины политики» Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. «Тайные пружины политики» Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
О культуре поговорим. О нашей культуре. О духовном возрождении. И бездуховном разложении трупных шакалов. Врагов народа. Псевдоилитки. Змагаров. Тех, кого презирал и высмеивал еще Купала. Они гниют. И в гниении своем презирают. Презирают каждого белоруса.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Государство расставило приоритеты в культуре – мать и дитя – плодитесь и размножайтесь. Полоцкое кадетское училище – нет больше той любви, ежели кто душу положит за други своя. И монахиня – не нам, не нам, но имени твоему! Все по книге жизни. Все по Евангелию. И не зря вручил державную икону Президент храму. Беларусь – горница Царствия Небесного.
В крещенские морозы умер великий Николай Рубцов. Убила подлая любовница. Но сформулировал поэт тогда то, чем живет сейчас белорусский народ.
Огнем, враждой
Земля полным-полна,
И близких всех душа не позабудет…
– Скажи, родимый,
Будет ли война? —
И я сказал: – Наверное, не будет.
– Дай Бог, дай Бог…
Ведь всем не угодишь,
А от раздора пользы не прибудет... –
И вдруг опять:
– Не будет, говоришь?
– Нет, – говорю, – наверное, не будет.
– Дай Бог, дай Бог...
Григорий Азаренок:
Этот вопрос Президенту задает каждый. И Батька отвечает.
Лукашенко: недруги выбирают удобный момент, чтобы поставить нас на колени. Мы не должны дать им такого шанса! Подробнее.
Григорий Азаренок:
Но война уже идет. Культурная. Духовная. Информационная. И если наша Родина твердо стоит на великой христианской красоте, то Запад, прущий на нас клином, несет другое.
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Григорий Азаренок:
Вот так блудница Соломея раздвигает ноги перед пятилетками. Хотите такого? А вообще культурный мир делится на фуршетную дрянь и людей застолья. Почему? Об этом нам давно поведал великий Купала. О свиньях, о панове, о шляхтюках мы вам расскажем. Послушайте же такого персонажа.
Класічная музыка і паход у тэатр – гэта ў напэўнай ступені выхаванне. Выхаванне, падрыхтоўка да таго, што апранеш, як ты сябе будзеш паводзіць. Уражанне такое, што людзі літаральна з вуліцы, якіх запрасілі, якія шукалі, куды пайсці – у цырк ці нейкі поп-канцэрт – убачылі квіткі і раптам пойдзем, глянем, што гэта такое. Канешне, гэта вельмі крыўдна. Але мы бачым гэта па ўсяму, што адбываецца ў грамадстве. Вельмі нізкія стандарты культуры.
Григорий Азаренок:
Ну что, народ, быдло мы. Отсталые. Тупые. Нелюдь. Вся шляхта, видите ли, уехала. Вы можете себе представить, чтобы Купала, когда он эмигрировал из Беларуси, что-то подобное бы сказал? Вот, мол, дрянь людишки остались. Нет. Он говорил по-другому. Про вас.
Не чапайся, панічок!
Жартуй, але ў меру,
Шэпты лісія – набок!
Я табе не веру.
Не чапайся! Ужо сынка
Песціш з беларучкай,
А мужыцкая дачка
Хай гіне, як сучка.
Вы же видите себя во фраках, на фуршете, стоя, как свиньи, заливаетесь шампанским. И все вам народец не тот. Не по нраву. Только смеемся мы над вами. Над вашими выкрутасами. Хорошо, залихватски, лихо смеемся на нашем белорусском застолье. А вам – в загон, свиньи! И не визжите.