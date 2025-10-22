Минский школьник создал гуманоидного робота! Юный разработчик рассказал об инновационном проекте

Ярослав Туляков, учащийся 9-го класса ГУО «Гимназия № 13 г. Минска»:

Я второй раз участвую на Международном форуме в IT-Академграде. Я представлял свою разработку – инновационный проект «Интеллектуальный гуманоидный робот. (Воплощенный искусственный интеллект, Индустрия 5.0)».



Разработка гуманоидного робота началась с исследовательской работы, в которой было проанализировано 50 прототипов гуманоидных роботов, их конструкции, механизмы, программное обеспечение, как организовывалась сборка, серийное производство, как происходил процесс внедрения их в различные сферы практической жизни. Это роботы, которые разработаны в США, Канаде, Германии, Японии. Исследовательская работа перешла в разработку, а разработка в инновационный проект. Никаких подражаний не было, потому что хотелось на базе имеющихся знаний создать собственный прототип гуманоидного робота.

Подробности в видео.