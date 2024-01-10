Член Молодёжного парламента баллотируется в депутаты. Вот какая у него программа

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Андрей Апанасович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

В этом году я решил попробовать все-таки баллотироваться в местные Советы депутатов, потому что считаю основной задачей показать нашей молодежи, что каждый имеет право выдвинуть свою кандидатуру, основываясь на определенного рода критериях. Может, тем, что я сам молодой и инициативный, привлечь молодежь. Я планирую активизировать работу с молодежью, активизировать работу молодежных проектов, чтобы они в большей степени реализовывались, усилить работу по общению с молодежью, больше проводить круглых столов, то есть общаться напрямую. Личное общение, общение с коллективами, не только школы и колледжи, а все-таки рабочая молодежь.