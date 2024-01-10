Прямой эфир

Член Молодёжного парламента баллотируется в депутаты. Вот какая у него программа

10 января 2024 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Член Молодёжного парламента баллотируется в депутаты. Вот какая у него программа-1

Андрей Апанасович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
В этом году я решил попробовать все-таки баллотироваться в местные Советы депутатов, потому что считаю основной задачей показать нашей молодежи, что каждый имеет право выдвинуть свою кандидатуру, основываясь на определенного рода критериях. Может, тем, что я сам молодой и инициативный, привлечь молодежь. Я планирую активизировать работу с молодежью, активизировать работу молодежных проектов, чтобы они в большей степени реализовывались, усилить работу по общению с молодежью, больше проводить круглых столов, то есть общаться напрямую. Личное общение, общение с коллективами, не только школы и колледжи, а все-таки рабочая молодежь.

Есть ли у молодежи интерес к выборам? Ответил Никита Рачиловский – подробности здесь.

# Выборы в Беларуси # общество # Андрей Апанасович # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
Приоритеты регионального развития обсудили в Могилёве. Какие точки роста отмечены?
10 января 2024 17:30

Приоритеты регионального развития обсудили в Могилёве. Какие точки роста отмечены?

Есть ли у молодёжи интерес к выборам? Ответил Никита Рачиловский
10 января 2024 17:24

Есть ли у молодёжи интерес к выборам? Ответил Никита Рачиловский

Игорь Сергеенко: нужно внимательно относиться к вопросам, которые ставит перед нами население
10 января 2024 17:21

Игорь Сергеенко: нужно внимательно относиться к вопросам, которые ставит перед нами население