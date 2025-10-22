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Зеленский подписал закон об отправке подразделений ВС Украины в другие страны

22 октября 2025 09:46
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Зеленский подписал закон об отправке подразделений ВС Украины в другие страны-0

Украинские военнослужащие будут направлены в Турцию и Британию, пишет ТАСС.

Владимиром Зеленским подписан закон, в соответствии с которым становится возможной отправка подразделений ВСУ на территорию других государств. По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, это позволит украинским военным получить и освоить сложную военную технику.

Согласно тексту документа на сайте Рады, Киев может направить в Турцию на корвет ВМС «Гетман Иван Мазепа» 106 военных, в Британию – на 5 противоминных кораблей по 39 солдат, еще два десятка военнослужащих – для управления дивизиона противоминных кораблей флотилии.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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